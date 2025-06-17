彭博社報道，歐洲央行行長拉加德呼籲決策者抓住時機，在特朗普政策破壞人們對美元的信心之際，提高歐元的全球地位。
拉加德於英國金融時報的專欄文章中稱，「這一變革時刻對歐洲來說是一個機遇：這是『全球歐元』時刻」，「為了抓住這一機遇，加強歐元在國際貨幣體系中的角色，我們必須果斷行動，讓團結的歐洲更好地掌握自己的命運」。
拉加德強調「歐洲必須鞏固三大基礎支柱：地緣政治信譽、經濟韌性、完善的法律和制度」。
拉加德指，「我們的貨幣要想在國際上佔據更突出的地位，這不會自動發生：必須靠努力去爭取」。「與以往一些時期一樣，如今對美元的擔憂尚未引發轉向替代貨幣的重大轉變」，「相反，這些擔憂反映在對黃金需求的增加上」。
她強調，國際儲備貨幣「伴隨著責任」，「為了避免海外出現歐元流動性短缺，歐洲央行向主要合作伙伴提供掉期和回購額度，以保障貨幣政策的平穩傳導」。
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