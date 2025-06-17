李嘉誠基金會近日先後向英國劍橋大學及美國史丹福大學醫學院捐贈兩部革命性的「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy儀器，旨在加速尖端無創癌症治療技術的臨牀應用，惠及更多病人，該會指，兩項捐贈標誌著基金會對全球頂尖醫療科研機構的長期承諾，推動創新科技以改善人類健康的願景。

基金會董事周凱旋上周親赴劍橋大學出席捐贈儀式，她在致辭時分享，李嘉誠收到了許多香港病人的感謝信，因相關病患的生活因Histotripsy的成功治療而得到改變，其正面影響立竿見影。

致辭時，周凱旋並引述李嘉誠常提及的佛學哲理：「救人一命，勝造七級浮屠」，並表示基金會有幸透過Histotripsy及相關創新科技幫助拯救生命，「每一個生命都如最宏偉的寶塔一樣彌足珍貴」。

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