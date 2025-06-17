汪濤指，鑒於去年基數較低、且目前增長勢頭依然較為穩健，瑞銀預計二季度GDP同比增長將保持在4.5-5%。同時預計下半年增長勢頭將顯著放緩，不過額外的政策支持措施或有助於穩定四季度經濟增長。當前，該行對於2025年4%的GDP增長基準預測面臨更多上行風險。

瑞銀指出，5月內地社零增長走強，按年增長6.4%，其中以舊換新補貼覆蓋的行業銷售增長十分強勁，但其他行業增長基本平穩。基建投資增長保持穩健，按年增長9.3%，製造業投資增速略有放緩，按年增長7.8%。

5月出口按年增長4.8%和工業生產按年增長5.8%增長均有所放緩，但兩者仍基本保持韌性。5月份的增長韌性可能反映了搶出口及其相關生產活動的影響，以及計畫中政策支持的持續落地。另一方面，房地產活動繼續同比下跌，經季節性調整的房地產銷售和新開工面積較4月份進一步下降。通縮壓力持續，其中CPI疲軟，PPI同比跌幅擴大。5月份信貸增長保持穩定，主要得益於強勁的政府債券發行。

中美貿易方面，中美兩國在6月就「落實日內瓦經貿會談成果的措施框架」達成原則一致，但鑒於雙方在一些基本問題上存在重大分歧，仍然認為雙方短期內很難達成全面協定。此外，即使美國政府未來因法律因素而取消所謂的「對等關稅」和芬太尼相關關稅，其也可能利用其他貿易條款徵收新關稅。因此，該行認為美國今年以來對中國產品加征的關稅稅率（加權平均）可能會在更長時間內保持在目前32%左右的水準。

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