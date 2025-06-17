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恒指收市跌80點 科指跌0.15% 成交降至兩周低 北水流入一周最多 周大福跌7%

以伊衝突持續，午後伊通社稱，伊朗向以色列發出數百架先進無人機，美期於消息公布後跌幅擴大，道期跌穿今早低位，目前跌逾0.7%。加上今早，以色列誓言繼續打擊伊朗，特朗普說所有人都應「立即撤離德黑蘭」，亞股、歐股均向下，油價曾升逾2%，金價上升。市場觀望聯儲局周四議息結果。

港股先升後跌，恒指失守24000點關，大市成交減11%見兩周低，北水成交亦跌10%，但佔港股比例升至28%，創兩周高。全日計，北水流入增9%至63億，一周最多。

恒指今早高開46點，高位升70點，低位跌180點，高低波幅251點。上升股份比例為25.48%，下跌為42.46%，無升跌為32.04%。

恒指收市跌80點或0.34%，報23980點，大市成交金額2021億元，較上日減少11.82%，是6月2日1452.45億元成交後最少；國指跌35點或0.4%，報8694點。恒生科技指數收報5291點，跌0.15%。

藍籌股成交金額726.65億元，佔大市成交35.95%；科指成份股成交金額394.36億元，佔大市成交19.51%；國指成份股成交金額594.75億元，佔大市成交29.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2%，至135.88億元，佔大市成交6.72%。牛熊證成交金額65.43億元，增加11.39%；窩輪成交金額70.45億元，減少11.85%。

藍籌29隻升，53隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升5.24%，收報15.66元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.29%，收報12.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報31元，升3.33%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.45元，跌6.11%。

恒指曾升穿10天線(24003.4點)。科指曾升穿10天線(5326.49點)，曾跌穿20天線(5270.84點)，及跌穿100天線(5293.59點)。

北水南下合計淨流入63.02億元，較上日增加9.74%，淨流入金額是6月10日75.9億元後最多。連續第15日流入，累計流入720.12億元，對上一次連續15日淨流入是1月9日。北水本月累計流入424.31億元，按月減少6.99%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1138.71億元，較上日減10.91%，是6月11日後收市新低，當日報1129.72億。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的27.87%增至28.16%，是6月2日後收市新高，當日報32.65%。

午後消息股表現

非凡領越（0933）委任Herrero為聯席行政總裁 冀帶領集團及Clarks業務扭虧。收報0.355元，跌6.58%。

豐盛生活服務（0331）伙香港仔機器人 拓展本港智能機器人產品。收報5.64元，跌0.53%。

今早及隔晚消息股表現

花旗：恒地（0012）中環辦公室租約好過預期 料派息保持穩定。收報26.8元，跌0.37%。

阿里（9988）發布升級版Qwen3模型 蘋果產品能部署。收報114.8元，升1.68%。

新世界（0017）據報已支付周一到期美元債券利息。收報5.2元，跌2.26%。

周大福（1929）建議發行88億元可換股債券。收報12.72元，跌7.29%。

新濠國際供（0200）股超購13倍，集資淨額約3.8億，何猷龍持股稍攤薄。收報3.25元，跌1.22%。

東航（0670）5月客運力升9%，客座率85%。收報3.03元，無升跌。

惠譽料澳博（0880）收購兩衛星場不大影響信貸狀況。收報2.44元，升0.41%。

健倍苗苗（2161）3800萬收購連鎖中藥診所健福堂。創52周高，見2.94元，收報2.92元，升5.42%。

大家樂（0341）：港人長假期北上以及外遊增，續採薄利多銷策略刺激消費。收報7.05元，跌0.84%。

有線（1097）料微短劇及串流電視投入少回報快，已向政府示意擬續牌暫無需供股。創52周高，見0.04元，收報0.039元，無升跌。

Domino's大手減持達勢（1405）至5%以下。收報95.8元，跌2.94%。

藥明康德減持華領醫藥（2359）。收報76.5元，跌3.65%。

大摩料中金（3908）股價未來30天有六至七成機會上升，目標價18.8元。收報16.96元，升0.59%。

國家大基金減持中芯（0981）。收報39.7元，跌1%。

金源（0677）盈警，料全年轉蝕1450萬。收報0.34元，跌2.86%。

港交所（0388）陳翊庭：近20間擬集資逾78億元企業排隊上市。收報413.4元，跌1.48%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見15.82元，收報13.86元，升0.29%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.66元，收報7.61元，升0.79%；中國人民保險集團（1339）創上市新高，見5.87元，收報5.76元，跌0.52%；匯聚科技（1729）創上市新高，見6.9元，收報6.88元，升7.67%；雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.64元，收報1.63元，升1.24%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見7.8元，收報7.12元，跌2.86%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見66.55元，收報62.7元，跌0.79%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見254.6元，收報246.6元，跌0.08%；順豐控股（6936）創上市新高，見47.45元，收報45.9元，跌1.92%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.42元，收報1.4元，升0.72%；MIRXES（2629）創上市新高，見32.55元，收報30.25元，升2.89%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9330.9元，收報9330.5元，升0%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見578元，收報578元，升0.49%；日興環球聯網（3072）創上市新高，見184.2元，收報184.2元，升0.35%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見238.5元，收報237.5元，跌0.21%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.35元，收報15.1元，跌0.33%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8641.65元，收報8641.65元，升0.01%；日興環球聯網－Ｕ（9072）創上市新高，見23.46元，收報23.46元，升0.34%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見583.15元，收報583.15元，升0.04%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1101.7元，收報1101.7元，升0%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1059.9元，收報1059.9元，升0%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.29元，收報0.285元，升3.64%；恒隆集團（0010）創52周高，見12.24元，收報12.14元，跌0.33%。

破頂指數成份股包括，京東健康（6618）創52周高，見43.45元，收報42.1元，跌0.59%；招商銀行（3968）創52周高，見54.65元，收報54.25元，升1.12%；建行（0939）創52周高，見7.8元，收報7.65元，跌1.67%；郵儲銀行（1658）創52周高，見5.44元，收報5.38元，跌0.74%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括從玉智農（0875）低見0.275元，收報0.295元，跌6.35%；奧威控股（1370）低見0.242元，收報0.28元，跌23.29%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.335元，收報0.345元，跌4.17%；天成控股（2110）低見0.091元，收報0.091元，跌9%；信保環球控股（2989）低見0.01元，收報0.01元，跌28.57%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.161元，收報0.162元，跌1.22%。

16隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍建業（0034）低見2.85元，收報2.92元，跌1.02%；達利國際（0608）低見1.3元，收報1.3元，跌4.41%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；立基工程控股（1690）低見0.061元，收報0.062元，無升跌；敘福樓集團（1978）低見0.32元，收報0.35元，跌2.78%；恩典生命科技（2112）低見0.064元，收報0.072元，升2.86%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；子不語（2420）低見3.19元，收報3.21元，跌4.75%；光麗科技（6036）低見0.42元，收報0.435元，無升跌；新銳醫藥（6108）低見0.034元，收報0.036元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，第七大道（0797）收報1.11元，升122%；中食民安（8283）收報0.8元，升60%；東京中央拍賣（1939）收報2.89元，升40.98%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見6元，收報5.3元，升38.02%；中國金融國際（0721）收報0.08元，升37.93%；國茂控股（8428）收報0.63元，升34.04%；奇士達（6918）收報0.158元，升26.4%；新都酒店（8315）收報0.126元，升23.53%；熒德控股（8535）收報0.116元，升23.4%；腦洞科技（2203）收報0.222元，升22.65%；RIMBACO（1953）收報0.112元，升21.74%。

下跌異動股，包括，K W NELSON GP（8411）收報0.074元，跌31.48%；信保環球控股（2989）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌28.57%；健康之路（2587）收報29.05元，跌25.7%；吉星新能源（3395）收報0.176元，跌24.79%；奧威控股（1370）創上市新低，見0.242元，收報0.28元，跌23.29%；延長石油國際（0346）收報0.495元，跌18.85%；芯成科技（0365）收報0.29元，跌18.31%；中國三三傳媒（8087）收報1.08元，跌16.92%；天元醫療（0557）創52周高，見1元，收報0.75元，跌16.67%；雲智匯科技（1037）收報0.217元，跌16.54%；豐盛控股（0607）收報0.42元，跌16%。

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