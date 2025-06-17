多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業，零售業和地產業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於建造業和運輸業。

勞工及福利局局長孫玉菡稱，未來數月會有新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，或會進一步影響整體就業情况。然而，香港經濟穩步擴張，今年實質本地生產總值增長預期為2%至3%，而且本地及外來註冊公司數目近月均創新高，反映本地及外地經營者繼續進駐香港市場。這些正面發展應會為勞工市場提供支持及維持香港經濟發展動力。

報告內容：

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字（即3月至5月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2月至4月的3.4%上升至3月至5月的3.5%。就業不足率亦由2月至4月的1.3%上升至3月至5月的1.4%。

與2月至4月比較，在3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業，零售業和地產業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於建造業和運輸業。

總就業人數由2月至4月的3 677 100人，下跌至3月至5月的3 664 700人，減少約12 400人。同期的總勞動人口亦由3 806 500人下跌至3 800 500人，減少約6 000人。

失業人數（不經季節性調整）由2月至4月的129 400人上升至3月至5月的135 800人，增加約6 400人。同期的就業不足人數亦由47 600人上升至53 600人，增加約6 000人。

評論

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，「相較上一個三個月期間，3月至5月經季節性調整的失業率微升0.1個百分點至3.5%。就業不足率亦微升0.1個百分點至1.4%。勞動人口和總就業人數分別進一步減少至3 800 500人和3 664 700人」。

展望未來，孫玉菡說：「在外圍環境持續存在不確定性，以及市民和旅客的消費模式轉變的背景下，不同行業的調整將繼續影響新增職位的速度。此外，未來數月會有新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，或會進一步影響整體就業情况。然而，我們欣見香港經濟穩步擴張，今年實質本地生產總值增長預期為2%至3%，而且本地及外來註冊公司數目近月均創新高，反映本地及外地經營者繼續進駐香港市場。這些正面發展應會為勞工市場提供支持及維持香港經濟發展動力」。