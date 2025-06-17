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匯豐投資管理：美國例外論消退 看好下半年港股表現

今年環球市場持續波動，匯豐投資管理環球首席策略師Joseph Little表示，步入2025年中，極高的政策不確定性，或令美國乃至環球經濟增長承壓，而美國例外論的結束，將逼使投資者重新評估美股、美國國庫券的安全性及美元的地位，踏入下半年，市場可能延續動盪趨勢，新的「安全替代品」變得更為重要，例如歐洲存續期，以及個別優質公共及私募信貸。

匯豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中續稱，隨着美國例外論消退，亞洲憑藉積極的增長動力、強勁的基本因素及資金流轉變，重新成為環球投資者的首選目的地，而在可觀的收益率、利好政策，以及由西方轉向東方的多元化新時代推動下，亞洲信貸市場有望上漲。

股市方面，該公司認為，面臨環球經濟放緩及地緣政治緊張局勢等外來不確定性，亞洲股市仍展現出相對的宏觀韌力，在亞洲偏向看好中國、印度及東盟等更注重國內發展的經濟體，因該等國家更有能力透過強勁的內需緩解此等風險。

對於中國市場，匯豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指，儘管美國關稅發展持續帶來不確定性，但中國股市在過去兩個月表現強韌，此外內地投資者通過南向通湧入港股，年初至今已達創紀錄的800億美元，按照目前的速度，全年有可能達到1800億美元，相當於2024年流入美國股市的外國資金的一半，受A股公司、ADR回歸及科技公司興趣回升的推動，香港市場上市申請公司數量有所增加，一個月HIBOR已降至2022年以來的最低水平，也將有利港股表現，尤其是房地產、公用及房地產投資信託基金（REIT）等板塊，因此仍然看好內地及香港股市下半年走勢。

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