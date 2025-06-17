周大福珠寶（1929）今早公告，擬發行於2030年到期的88億元0.375厘可換股債券，據消息人士透露，是次獲得逾4倍超額認購，最終以有利的低利息水平定價。
消息指，投資者對今次發行可換股債券態度普遍正面，獲得逾4倍超額認購，最終以有利的低利息水平定價，換股價17.32元較Delta配售價溢價約35%、亦較上日收市價溢價約26.2%。
周大福今日股價最多曾跌一成，低見12.4元，收市報12.72元，跌7.29%，全日成交10.95億元。
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