消息指，投資者對今次發行可換股債券態度普遍正面，獲得逾4倍超額認購，最終以有利的低利息水平定價，換股價17.32元較Delta配售價溢價約35%、亦較上日收市價溢價約26.2%。

周大福今日股價最多曾跌一成，低見12.4元，收市報12.72元，跌7.29%，全日成交10.95億元。

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