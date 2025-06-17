高盛表示，對沖基金上周積極買入日本、香港、台灣及印度的股票，與此同時沽空內地股票進，顯示市場對內地股市仍持謹慎態度。

此外，過去五年來，高盛追蹤的對沖基金在亞洲已開發市場的持倉比例提升至9%，顯示相關機構對亞洲市場的配置正處於歷史高點。

本月亞股持續強勁反彈，MSCI亞太指數本月已上升2.5%，主要由韓國和台灣股市上漲推動。自4月7日以來，該指數累計飆升24%，受惠於美國暫停加徵關稅90天及貿易談判取得進展等利好。

分析指，上述反彈主要受惠於美中於倫敦舉行的高層貿易會談，市場對貿易緊張局勢緩和抱有樂觀期待。此外，較親近市場的李在明當選南韓總統亦促使資金加速流入該國。

有市場觀察人士指，去美元化趨勢成為對抗美元進一步貶值的策略，這亦對亞洲市場產生正面影響。UBP替代投資解決方案聯席主管兼投資總監Kier Boley認為，國際投資者可能已開始重新配置資金回流亞洲，因為亞洲市場「一直被低估」。

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