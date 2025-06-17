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香港財富傳承學院正式推iLink平台 推動慈善事業發展

香港財富傳承學院（HKAWL）宣布，推出Impact Link（iLink）線上平台，旨於將慈善家、家族辦公室及資產擁有人，與具備可擴展性的高影響力慈善項目聯繫起來。已有約50個家族夥伴加入平台，包括本地慈善家以及來自中國內地、菲律賓、新加坡、瑞士、泰國及美國等地的其他家族夥伴。

Link 線上平台為僅限受邀用戶使用的慈善項目庫，便利慈善家與其他經過同行推薦的項目進行對接，促進慈善家之間的互助合作，並作出明智決策。Link線上平台採用同行提名機制收錄慈善項目，該運作模式與多數私人慈善基金網路相似，僅策略夥伴及家族夥伴可提名慈善項目收錄於平台。

iLink的策略夥伴包括，法國亞洲基金會（Fondation de France Asia）、蓋茨基金會（Gates Foundation）、由香港賽馬會全力驅動的公益慈善研究院，以及一丹獎基金會。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，目標為把香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金，讓香港、內地以至世界各地受惠。 iLink 線上平台將推動下一步工作，協助家辦發掘具潛力及多元的慈善項目。

香港財富傳承學院主席鄭志剛表示，iLink計劃旨在通過教育、同行協作與經驗分享，培育慈善生態系統。iLink 線上平台為一項實用工具，幫助家族對接高影響力項目，並透過「從實踐中學習」實現目標策略，最終轉化為可衡量的社會效益。

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