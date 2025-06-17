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高德地圖擴澳門市場 於當地推的士叫車服務

阿里巴巴（9988）旗下高德地圖宣佈，已於近日正式於澳門開通的士叫車服務，並接入澳門首批俗稱「黑的」的士服務商，數字化後支援多語言界面、即時路線規劃及便捷電子支付等實用功能。

高德指，相關服務不僅支援澳門及內地用戶透過高德地圖在澳門叫的士，亦支援澳門用戶於內地使用手機一鍵叫車，實現一個應用程式的「雙向互通」，公司會透過技術與本地專業企業合作，為居民及旅客提供更便捷、高效的數字出行選擇，相信新舉措可解決跨境出行中常見的「換卡難」、「支付煩」、「溝通阻」等問題，並進一步推動粵港澳大灣區出行一體化的發展。

該公司同時指，即日起，用戶無論身處澳門或內地，只需使用高德地圖APP即可「一鍵叫車」，並支持MPay、支付寶等多種電子錢包付款。同時，以澳門電話號碼註冊的MPay用戶，亦可透過MPay內的高德打車小程序，享受澳門與內地一站式叫車及支付服務。展望未來，該公司指，將在澳門拓展更多服務場景。

高德近年拓展內地以外的網約車市場，包括去年5月初攻港，初期主攻網約的士市場，數月後被指放寬限制，允許私家車接單運營網約車業務，引發的士業界反彈，上月下旬曾有的士業界稱要前往政總遞信請願抗議，惟最後沒有下文。

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