調查發現，各國央行於過去三年間增持1000噸黃金，遠高於過去十年平均值的400至500噸，其反映各國央行於地緣政治及經濟環境不確定性之下，加快其黃金增持的步伐。

調查指出，今年有創紀錄的43%受訪央行認為，央行們的黃金儲備會於同一時期增加，當中沒有一位受訪央行會預期央行們的黃金儲備會減少；是次調查中，有44%的受訪者表示會主動管理其黃金儲備，較去年的37%上升7個百分點，當中「提高回報」為主動管理黃金儲備的主要因素，另「風險管理」則超越「戰略交易」、成為第二大主因。

調查亦指出，有64%受訪央行均選擇英格蘭銀行，為其黃金儲備存放點，繼續成為央行們最受歡迎黃金儲備存放地。有59%受訪央行表示今年於國內存放，黃金儲備的規模較上年為多，去年僅有41%受訪央行表示。另外，僅得7%表示打算於未來一年，增加於國內存放黃金儲備規模。

世界黃金協會表示，是次調查於今年2月25日至5月20日間進行，今年收到73份回覆，為八年前啟動調查時的創紀錄新高。協會指出，其調查樣本於地域及黃金持有量方面，均於整體央行之中有高度的代表性。

其他報道

毛記葵涌料全年轉賺最多700萬元

百望股份伙科大研發金融智能體

高德地圖擴澳門市場 於當地推的士叫車服務

香港財富傳承學院正式推iLink平台 推動慈善事業發展

高盛：對沖基金在亞洲市場交易量創5年高 長倉成主旋律 日股港股受捧

李寧增持李寧

永義國際發盈警 料全年虧損擴大

周大福88億元可換股債券傳獲逾4倍超額認購

全日沽空金額減4% 南方恒生科技增81%

本港失業率升至3.5% 創兩年半高 畢業生或進一步影響整體就業情况

匯豐投資管理：美國例外論消退 看好下半年港股表現

恒指收市跌80點 科指跌0.15% 成交降至兩周低 北水流入一周最多 周大福跌7%

瑞銀汪濤：內地「搶出口」正降溫 政府宜儘快發放消費補貼保零售增長

李嘉誠基金會向劍橋史丹福捐肝癌治療儀器 李嘉誠：「救人一命，勝造七級浮屠」

A股三大指數齊低收 成交1.24萬億元人幣

據報因貿易爭端缺乏進展 歐盟拒絕舉行中歐經貿高層對話

拉加德呼籲把握美元信心遭破壞之機 提升歐元全球地位

非凡領越委任Herrero為聯席行政總裁 冀帶領集團及Clarks業務扭虧

豐盛生活服務伙香港仔機器人 拓展本港智能機器人產品

日本央行明年4月起每季削減買債2000億日圓



