世界黃金協會發布2025年央行黃金儲備調查，是次調查結果與先前調查相似，各國央行均對持有黃金抱有良好的預期（favourable expectations），95%的受訪央行相信將會未來一年增持黃金儲備。另有73%受訪央行表示未來五年內、於全球儲備中輕微或大幅減持美元資產，同時增加歐元、人民幣及黃金資產。
調查發現，各國央行於過去三年間增持1000噸黃金，遠高於過去十年平均值的400至500噸，其反映各國央行於地緣政治及經濟環境不確定性之下，加快其黃金增持的步伐。
調查指出，今年有創紀錄的43%受訪央行認為，央行們的黃金儲備會於同一時期增加，當中沒有一位受訪央行會預期央行們的黃金儲備會減少；是次調查中，有44%的受訪者表示會主動管理其黃金儲備，較去年的37%上升7個百分點，當中「提高回報」為主動管理黃金儲備的主要因素，另「風險管理」則超越「戰略交易」、成為第二大主因。
調查亦指出，有64%受訪央行均選擇英格蘭銀行，為其黃金儲備存放點，繼續成為央行們最受歡迎黃金儲備存放地。有59%受訪央行表示今年於國內存放，黃金儲備的規模較上年為多，去年僅有41%受訪央行表示。另外，僅得7%表示打算於未來一年，增加於國內存放黃金儲備規模。
世界黃金協會表示，是次調查於今年2月25日至5月20日間進行，今年收到73份回覆，為八年前啟動調查時的創紀錄新高。協會指出，其調查樣本於地域及黃金持有量方面，均於整體央行之中有高度的代表性。
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