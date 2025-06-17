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穎通集團明日開始招股集資最多11億 入場費3414元

穎通集團（6883）將於明日至23日開始招股，預計6月26日正式掛牌。發行3.33億股，其中10%在香港作公開發售，招股價介乎每股2.8元至3.38元，最多集資11.3億元。每手1000股，一手入場費3414.09元。法巴及中信證券為聯席保薦人。

穎通控股執行董事林荊表示，截至今年6月10日，集團為合共72個外部品牌進行產品分銷及市場部署。中國市場「嗅覺經濟」及「情緒價值」消費發展潛力廣闊。集團產品矩陣涵蓋300元至過萬元產品，產品種類規模大，可滿足不同類型需求。雖然近年外部環境及零售市場面臨挑戰，集團主要客戶群體（即95後及00後）注重情緒價值消費即對香水認知提升，購買力並未受到較大影響，集團仍可達到收入及盈利雙增長。

穎通控股執行董事兼首席財務官朱維馴指，由於購買香水需要經歷親身體驗，所以線下門店仍然必要及有發展空間。集團將繼續在内地一線、新一線及二線城市開設及擴張「拾氛氣盒」門店，﻿﻿計劃於未來三年在內地合共開設約100家線下拾氛氣盒門店，包括開設5家旗艦店。目前已在上海、昆明、深圳及佛山開設五家線下拾氛氣盒門店。

朱維馴指，是次集資擬用於發展及擴大直銷渠道、進一步發展自有品牌及收購或投資外部品牌、加速數字化轉型、提升知名度及聲譽、以及用於營運資金及一般企業用途。他續指，派息率將維持在50%以上。

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