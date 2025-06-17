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聯交所譴責新焦點汽車技術主席等共7名現任及前任董事

港交所（0388）發紀律行動聲明，制裁新焦點汽車技術（0360）前獨立非執行董事張曉亞及石晶，作出董事不適合性聲明及譴責，因張曉亞於2018年9月至2019年6月期間，進行的多宗未經董事會批准或知悉的未經授權交易，確保該公司實施充足而有效的內部監控，另兩名董事沒有配合上市科調查，認為均不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理階層職務。

聲明指出，當時公司唯一執董兼主席杜敬磊，促使集團於未經董事會批准或知悉的情况下，授出多筆貸款並進行多宗股權轉讓交易，涉資約共1.76億元人民幣，但2019年7月杜被中國司法機關因其他事件而被拘留及辭任後，張健行同時發現其交易。

港交所指出，杜能夠為集團審批支付的金額沒有設立上限，或反映有關借款的內部監控系統及文件並不充足，以及公司內部監控存有嚴重缺失。

另外，港交所於另一則紀律行動聲明，譴責新焦點汽車技術現任執董兼主席佟飛、前非執董王振宇、前非執董代理主席張健行，以及前獨立非執行董林雷和胡玉明（相關董事），同時批評新焦點汽車技術。該聲明指出，於2018年9月至2024年9月期間進行的多宗交易，公司未能及時作出準確披露及尋求股東批准，相關董事未有確保該公司實施充足而有效的內部監控。

該聲明指出，佟飛於2022年12月向授出約2.05億元人民幣的貸款，亦於2023年1月再次授出約2.72億元人民幣的貸款，但該公司並無及時作出準確及完整的披露並尋求股東批准。另外，佟飛於2024年9月成立新公司時，沒有向董事會作出匯報及徵求批准。

聲明指出，佟飛需要完成26小時培訓，除佟飛外的相關董事邢完成23小時培訓，公司及相關董事沒有提出抗辯，並同意接受聲明所述的制裁及指令。

 

 

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