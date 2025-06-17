聲明指出，當時公司唯一執董兼主席杜敬磊，促使集團於未經董事會批准或知悉的情况下，授出多筆貸款並進行多宗股權轉讓交易，涉資約共1.76億元人民幣，但2019年7月杜被中國司法機關因其他事件而被拘留及辭任後，張健行同時發現其交易。

港交所指出，杜能夠為集團審批支付的金額沒有設立上限，或反映有關借款的內部監控系統及文件並不充足，以及公司內部監控存有嚴重缺失。

另外，港交所於另一則紀律行動聲明，譴責新焦點汽車技術現任執董兼主席佟飛、前非執董王振宇、前非執董代理主席張健行，以及前獨立非執行董林雷和胡玉明（相關董事），同時批評新焦點汽車技術。該聲明指出，於2018年9月至2024年9月期間進行的多宗交易，公司未能及時作出準確披露及尋求股東批准，相關董事未有確保該公司實施充足而有效的內部監控。

該聲明指出，佟飛於2022年12月向授出約2.05億元人民幣的貸款，亦於2023年1月再次授出約2.72億元人民幣的貸款，但該公司並無及時作出準確及完整的披露並尋求股東批准。另外，佟飛於2024年9月成立新公司時，沒有向董事會作出匯報及徵求批准。

聲明指出，佟飛需要完成26小時培訓，除佟飛外的相關董事邢完成23小時培訓，公司及相關董事沒有提出抗辯，並同意接受聲明所述的制裁及指令。

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