DDC Enterprise於紐約時間17日上午發佈的新聞公告中指，獲得多家機構及個人投資者參與今次融資，當中包括Animoca Brands、Kenetic Capital、Anson Funds等，整筆融資分為2600萬美元的配股，DDC向相關人士以10.30美元配售逾274萬股；3億美元的可轉換票據和200萬美元的私募配售；2億美元的股權信貸額度。

DDC創辦人、主席兼行政總裁朱嘉盈於公告中稱，是次的融資得到了傳統金融和數位資產領域中具代表性的機構支持，二公司擁有明確願景，即相信公司正構建全球最有價值的比特幣儲備。

上月中DDC Enterprise公布去年業績的同時，朱嘉盈宣布，DDC啟動比特幣儲備計劃，目標36個月內累計購入5000枚比特幣，首階段會先買入100枚，並按計劃在6個月內增持至500枚的短期目標。相關消息公佈後至今，其股價累升逾三倍。

比特幣現報逾10.5萬美元，以此計算，5.28億美元已可購買5028枚比特幣，換言之，DDC Enterprise是次融資已可滿足該公司早前宣稱的比特幣儲備計劃全部購買額度。