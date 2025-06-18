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美債息回軟 金龍指數、美股下跌 道指跌299點

美債息回軟，息差收窄，金龍指數、美股下跌。特朗普要求伊朗無條件投降，有關美國可能參戰的揣測升溫。美國零售額創年初以來最大降幅，聯儲局周三料維持利率不變。美國參議院表決通過穩定幣監管法案。特朗普將TikTok「不賣就禁」寬限期再延90天。

以伊局勢方面。特朗普稱已完全掌握伊朗制空權，敦促該國「無條件投降」，並威脅可能對其最高領袖哈梅內伊實施打擊，美國參戰論一時甚囂塵上。國際原子能機構證實，伊朗納坦茲地下鈾濃縮設施在以色列襲擊後受損。伊朗官媒報道，軍方將很快對以色列發起「懲罰性」行動，呼籲國民立即撤離特拉維夫和海法。歐盟外交事務高級代表稱，若美國介入以伊對峙，必將把整個中東地區拖入衝突。

聯儲局將於美東時間周三下午公布利率決定，期貨合約定價顯示，投資者押注聯儲局直到9月前都不會降低利率。聯儲局將於6月25日開會討論對補充槓桿率(SLR)規則進行可能的修訂，或放鬆對銀行業交易美國國債的限制。

美國經濟數據方面。美國5月零售銷售創今年年初以來最大降幅，當月餐館和酒吧消費出現兩年多來最大下降。同期工業產值再次下滑。受高利率和經濟擔憂影響，美國6月份住宅建築商信心指數降至2022年底以來最低水平。

道瓊斯工業平均指數收跌299點，跌幅0.71%，報42215點。標普500指數收跌50點，跌幅0.84%，報5982點。納斯達克綜合指數收跌180點，或0.92%，報19521點。

Amgen跌1.86%，報290.05美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累33點，而Chevron升1.93%，報148.85元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報195.64元，跌1.4%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報175.95元，跌0.46%，亞馬遜(美：AMZN)收市報214.82元，跌0.59%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報697.23元，跌0.69%，英偉達(美：NVDA)收市報144.12元，跌0.39%，微軟(美：MSFT)收市報478.04元，跌0.22%，Tesla (美：TSLA)收市報316.35元，跌3.88%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.86%，報542點。德國DAX指數收跌1.12%，報23434點；法國CAC 40指數跌0.76%，報7683點；英國富時100指數收跌0.47%，報8834點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.78%，報7252點。

美國2年期債息曾跌最多1.59%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見3.9035厘，是6月13日3.8514厘後最低。收市報3.9518厘，是6月13日後收市新低，當日報3.9475厘。

美國10年期債息曾跌最多1.56%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見4.377厘，是6月13日4.3082厘後最低。收市報4.3888厘，是6月12日後收市新低，當日報4.3592厘。

美2年期10年期債息差收窄，曾低見43.086基點，是6月13日43.035基點後最窄。收市報43.283基點，是4月9日後收市新低，當日報41.548基點。

美3個月10年期債息差收窄，曾低見4.139基點，是6月16日0.291基點後最窄。收市報6.877基點，是6月13日後收市新低，當日報3.199基點。

金龍指數曾跌最多1.86%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.81%。低見7246.05點，是6月13日7228.05點後最低。收市報7252.43點，是6月13日後收市新低，當日報7233.53點。

道指曾跌最多0.9%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.06%。低見42132.65點，是6月13日42081.09點後最低。收市報42215.8點，是6月13日後收市新低，當日報42197.79點。

標指曾跌最多0.97%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.36%。低見5974.8點，是6月13日5963.21點後最低。收市報5982.72點，是6月13日後收市新低，當日報5976.97點。

納指曾跌最多1.1%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.5%。低見19485.44點，是6月13日19367.42點後最低。收市報19521.09點，是6月13日後收市新低，當日報19406.83點。

 

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