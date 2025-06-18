個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.36%，折合報511.17元；阿里巴巴（9988）跌0.8%，折合報112.87元；美團（3690）跌0.79%，折合報136.54元；匯控（0005）跌1.81%，折合報91.87元；建行（0939）跌2.06%，折合報7.61元。

道期現跌0.04%；標期現升0.008%；納期現升0.018%。日本東證指數現升0.11%；韓國KOSPI指數現升0.48%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.15%。

VIX指數隔晚升13.02%或2.49點，報21.6點。

紐油現升0.3%或0.22美元，報75.07美元；布油現升0.23%或0.17美元，報76.63美元；金價現跌0.08%或2.96美元，報3385.15美元；LME 銅期貨隔晚跌0.35%或34美元，報9669美元。比特幣現升0.37%或392.76美元，報104784.89美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0079厘，報4.3967厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國投融資（1226）、香港興業國際（0480）、茂盛控股（0022），及太興置業（0277）。

六福（0590）盈警料上財年純利下跌約四成。

位元堂（0897）料全年轉賺最多1500萬元。

毛記葵涌（1716）料全年轉賺最多700萬元。

百望股份（6657）伙科大研發金融智能體。

阿里巴巴（9988）旗下高德地圖擴澳門市場，於當地推的士叫車服務。

李寧增持李寧（2331）。

永義國際（1218）發盈警，料全年虧損擴大。

周大福（1929）88億元可換股債券傳獲逾4倍超額認購。

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