彭博社引述消息報道，美國總統特朗普周二在華盛頓召集了自己的國家安全團隊開會討論不斷升級的中東衝突，而此舉也進一步激發了有關該國即將加入以色列對伊朗開戰的揣測。會議持續一個多小時，但結束後白宮沒有立即發表聲明。
在召集智囊們進入戰情室之前，特朗普在社交媒體上發帖要求伊朗「無條件投降」，並威脅可能對其最高領導人哈梅內伊實施打擊。他於Truth Social上發文稱，「我們確切掌握著所謂『最高領袖』的藏身之處。要瞄準他易如反掌，但在那裡是安全的——我們不會把他幹掉（殺死！）(原文：take him out (kill!))，至少現在不會」。
據白宮官員透露，特朗普在會後與以色列總理內塔尼亞胡通話。與此同時，各界紛紛揣測美國總統接下來會採取的行動。
報道指，出席七國集團峰會的德國總理默茨對該國公共廣播ZDF說，美國將在「今天之內」決定是否參戰。他還表示，如果伊朗不重返談判桌，則「徹底銷毀伊朗核計劃可能會被提上日程」。
特朗普周二早些時候還在社交媒體上發帖稱，「我們現在完全徹底掌握了伊朗的制空權」。他還稱讚美國軍事裝備幫助以色列獲得了空中優勢。
紐約期油曾升最多1.14%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為5.25%。高見75.69美元，是6月16日77.49美元後最高。現報75.12美元，升0.37%。
布蘭特期油曾升最多0.72%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為5.6%。高見77美元，是6月17日77.33美元後最高。現報76.7美元，升0.33%。
金價曾跌最多0.15%，是6月17日後最大跌幅度，當日跌幅度為0.56%。低見3383.1美元，是6月17日3366.31美元後最低。現報3385.24美元，跌0.08%。
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