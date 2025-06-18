在召集智囊們進入戰情室之前，特朗普在社交媒體上發帖要求伊朗「無條件投降」，並威脅可能對其最高領導人哈梅內伊實施打擊。他於Truth Social上發文稱，「我們確切掌握著所謂『最高領袖』的藏身之處。要瞄準他易如反掌，但在那裡是安全的——我們不會把他幹掉（殺死！）(原文：take him out (kill!))，至少現在不會」。

據白宮官員透露，特朗普在會後與以色列總理內塔尼亞胡通話。與此同時，各界紛紛揣測美國總統接下來會採取的行動。

報道指，出席七國集團峰會的德國總理默茨對該國公共廣播ZDF說，美國將在「今天之內」決定是否參戰。他還表示，如果伊朗不重返談判桌，則「徹底銷毀伊朗核計劃可能會被提上日程」。

特朗普周二早些時候還在社交媒體上發帖稱，「我們現在完全徹底掌握了伊朗的制空權」。他還稱讚美國軍事裝備幫助以色列獲得了空中優勢。

紐約期油曾升最多1.14%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為5.25%。高見75.69美元，是6月16日77.49美元後最高。現報75.12美元，升0.37%。

布蘭特期油曾升最多0.72%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為5.6%。高見77美元，是6月17日77.33美元後最高。現報76.7美元，升0.33%。

金價曾跌最多0.15%，是6月17日後最大跌幅度，當日跌幅度為0.56%。低見3383.1美元，是6月17日3366.31美元後最低。現報3385.24美元，跌0.08%。

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