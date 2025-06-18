恒指今早低開120點或0.51%，報23859點，大市成交金額19億元；國指今早低開37點或0.44%，報8657點。恒生科技指數開市報5261點，跌0.58%。上升股份比例為7.94%，下跌為7.3%，無升跌為84.74%。