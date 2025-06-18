恒指今早低開120點或0.51%，報23859點，大市成交金額19億元；國指今早低開37點或0.44%，報8657點。恒生科技指數開市報5261點，跌0.58%。上升股份比例為7.94%，下跌為7.3%，無升跌為84.74%。
藍籌17隻升，51隻下跌，17隻無升跌。新東方（9901）升1.46%，報38.15元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）除息，跌2.61%，報41.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報73.5元，升0.41%；跌幅最大的是理想（2015）開市報106.4元，跌2.03%。
恒指續低於10天線(24023.95點)，下試20天線(23724.77點)。科指跌穿20天線(5266.79點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國投融資（1226）無成交，報0.98元。
香港興業國際（0480）無成交，報0.91元。
茂盛控股（0022）無成交，報0.265元。
太興置業（0277）無成交，報1.8元。
六福（0590）盈警料上財年純利下跌約四成。開市報20.4元，跌0.97%。
位元堂（0897）料全年轉賺最多1500萬元。無成交，報0.36元。
毛記葵涌（1716）料全年轉賺最多700萬元。無成交，報0.435元。
百望股份（6657）伙科大研發金融智能體。無成交，報37.45元。
阿里巴巴（9988）旗下高德地圖擴澳門市場，於當地推的士叫車服務。開市報114.1元，跌0.61%。
李寧增持李寧（2331）。開市報15.58元，升1.17%。
永義國際（1218）發盈警，料全年虧損擴大。無成交，報2.23元。
周大福（1929）88億元可換股債券傳獲逾4倍超額認購。開市報12.72元，無升跌。
破頂股包括，南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見6.09元，開市報6.09元，升14.91%；北京建設（0925）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升220%。
異動股
上升異動股，包括，北京建設（0925）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升220%；中基長壽科學（0767）開市報0.385元，升14.93%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見6.09元，開市報6.09元，升14.91%；吉星新能源（3395）開市報0.202元，升14.77%；HKE HOLDINGS（1726）開市報1.56元，升14.71%；華昱高速（1823）開市報0.495元，升13.79%；山東墨龍（0568）開市報5.95元，升13.77%；百勤油服（2178）開市報0.076元，升13.43%；百德國際（2668）開市報0.085元，升11.84%；樂享集團（6988）開市報0.119元，升11.21%；延長石油國際（0346）開市報0.55元，升11.11%。
下跌異動股，包括，新濠國際發展（0200）開市報2.77元，跌14.77%；完美醫療（1830）開市報1.97元，跌14.35%；中信資源（1205）開市報0.4元，跌4.76%；天津創業環保股份（1065）開市報3.94元，跌4.37%；晶苑國際（2232）開市報4.81元，跌4.18%；中達集團控股（0139）開市報0.025元，跌3.85%；第一上海（0227）開市報0.255元，跌3.77%；中食民安（8283）開市報0.77元，跌3.75%；美麗田園醫療健康（2373）開市報23元，跌3.36%；普星能量（0090）開市報0.58元，跌3.33%。