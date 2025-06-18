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聖貝拉IPO 入場費3323.18元

聖貝拉（2508）今起招股，23日截飛，26日上市，招股價6.58元，一手500股，入場費3323.18元，全球發售9542萬股，香港佔954.2萬股，保薦人為瑞銀、中信証券。集資約6.27億元。

招股文件稱，公司是中國領先的產後護理和修復集團，公司還提供家庭護理服務和滿足女性需求的食品。公司的目標是成為亞洲領先的綜合性家庭護理品牌集團，擁有不斷發展的品牌組合，通過加強公司在現有業務部門和運營市場的影響力，推出新產品以開拓養老護理服務等新的業務板塊，並將公司的服務網絡擴展到除在中國內地、香港、新加坡和美國的現有業務之外的有前景的市場。

基石投資者認購約3.25億元股份，以6.58元計為4944.3萬股，佔全球發售完成後、超額配股權未行使的已發行股份總數8.3%。禁售期6個月。

基石投資者包括，GIMM Holding Limited(由58同城（「58同城」）間接擁有25%股權)、華夏基金（香港）、JKKB Limited、吳啟楠(新風天域集團的聯合創始人兼首席執行官)、SS Morgan Capital Limited、敏睿商務諮詢有限公司、汪牽擎。

 

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