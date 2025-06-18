招股文件顯示，公司是一間中國珠寶公司，通過公司的線下門店和線上銷售渠道提供各種珠寶產品，主要為黃金珠寶產品及鑽石鑲嵌珠寶。根據弗若斯特沙利文的資料，以中國門店數目計，於2017年至2024年連續八年維持於中國珠寶市場前五大品牌之列。截至2024年12月31日止年度，以商品交易總額及來自黃金珠寶產品的收入計，公司在中國所有黃金珠寶公司中分別排名第六及第十，市場佔有率分別為6.2%及1.0%。

基石投資者同意認購5.73億元，按發售價計，約為2389.17萬股，佔全球發售完成後、超額配股權未行使的已發行股份總數5.52%。禁售期6個月。

基石投資者包括，羅湖投資(深圳市羅湖區國有資產監督管理局全資擁有的投資控股平台)、永誠貳號香港、Jump Trading、凱因家族辦公室、Seraphim Advantage、君宜深圳及CICC FinancialTrading Limited（與君宜深圳場外掉期有關）、靈寶黃金（3330）、廣發基金。

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