招股文件顯示，按2023年零售額計，公司是中國（包括香港及澳門）除品牌所有者香水集團外最大的香水集團。品牌所有者香水集團主要經營其擁有的品牌並牽頭參與(i)品牌定位及制定營銷策略、(ii)研發、(iii)製造及(iv)授權使用其品牌權，而公司與品牌所有者香水集團不同，公司主要從事(i)銷售及分銷從第三方品牌授權商採購的產品，公司從中產生收入，及(ii)為該等品牌授權商進行市場部署，例如品牌管理，以及為其品牌設計及實施定製的市場進入及擴張計劃，公司並無從中產生收入。公司擁有龐大且多元化的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。公司在香水方面於中國（包括香港及澳門）取得領先地位，乃因公司悠久的經營歷史，公司在這些市場的香水行業中獲得了廣泛知識，並積累了相關專業知識及豐富的資源為無數國際香水品牌進行分銷及市場部署。

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