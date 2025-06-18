文件顯示，岸邁生物於2015年成立，是一家處於臨牀階段的生物技術公司，處於雙特異性抗體治療領域的創新前沿，專注於在全球範圍內開發治療各類癌症和自身免疫性疾病的T細胞銜接器。公司的腫瘤學業務管線包括三款處於臨牀階段的候選藥物，包括(i)核心產品EMB-01（靶向EGFR/cMET），用於治療結直腸癌，(ii)兩款基於T細胞銜接器的關鍵產品EMB-06（靶向BCMA/CD3），用於治療多發性骨髓瘤（「MM」）和EMB-07（靶向ROR1/CD3），用於治療淋巴瘤及實體瘤，及(iii)三款基於T細胞銜接器的臨牀前候選藥物EM1032（靶向ALPP(G)/CD3）、EM1034（靶向LY6G6D/CD3）和EM1031（靶向KLK2/CD3）。公司的免疫學業務管線包括一款處於臨牀階段的候選藥物，即基於T細胞銜接器的關鍵產品EMB-06，以及兩款基於T細胞銜接器的臨牀前候選藥物EM1039和EM1042。中信證券、招銀國際為聯席保薦人。

北京海致科技是中國領先的人工智能企業，專注於通過圖模融合技術開發產業級智能體並提供產業級人工智能解決方案。根據弗若斯特沙利文的數據，按2024年營業收入計，公司在中國產業級AI智能體提供商中位列第五；並在中國以圖為核心的AI智能體提供商中位列第一，擁有超過一半的市場份額。招銀國際、中銀國際、申萬宏源香港為聯席保薦人。

廣州視源電子科技是智能控制技術專家，也是全球領先的商用顯示設備企業之一，且在面向教育與企業服務的交互智能平板（「IFPD」）和液晶顯示（「LCD」）主控板卡領域建立了市場領先地位。中金、廣發證券(香港)為聯席保薦人。

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