當中包括，互聯互通進一步深化，包括在跨境清算上的合作、在黃金產品和交易上的互聯互通、在數字人民幣跨境支付上的新應用場景，以及上海金融機構通過香港拓展再保險業務；滬港將合作推動人工智能、區塊鏈技術更廣泛地應用在資產管理保險以及結算的場景。

財政司司長陳茂波致辭時稱，其中，有幾點特別值得説明，一是深化互聯互通的新措施。內地與香港金融市場的互聯互通，自2014年滬港通啓動揭開了序幕，其後不斷深化擴容。這次行動方案是在兩地堅實的合作基礎上，開創新的領域。例如，在跨境清算上的合作、在黃金產品和交易上的互聯互通、在數字人民幣跨境支付上的新應用場景，以及上海金融機構通過香港拓展再保險業務等等。可以説，滬港金融合作正在不斷架設新橋樑、拓寬行車道，互利共贏的合作前景更加亮麗。

二是突出對內地企業「走出去」的支持。陳茂波表示，行動方案提出了具體措施，通過更高效連接滬港兩地的金融機構、支付網絡，以及資金管理體系等，支持內地企業出海。在國家高水平雙向開放和當前國際地緣政治形勢下，內地企業更有興趣和需要在全球佈局供應鏈、產業鏈，開拓新市場之際，這些措施可謂正值其時。事實上，香港一直不斷推進改革，鞏固提升國際籌融資平台的競爭力和吸引力，希望能助力更多內地的優質企業走向國際發展。在中央部委的大力支持下，不斷有內地龍頭企業來港上市，今年以來香港新股集資額處於全球領先位置，股市表現在世界上名列前茅。此外，香港也提供貿易融資、供應鏈管理、現代物流、財資管理、專業諮詢等高增值服務，全方位助力內地企業成功「走出去」。

三是推動標準對接和金融創新。陳茂波表示，根據行動方案，兩地將加強在金融標準、產品創新、信息共享等領域的合作，並推動人工智能、區塊鏈等技術更廣泛應用於資產管理、保險以及支付結算等場景。同時，也致力通過金融政策來支持創科產業的發展，比如説，鼓勵保險機構將兩地新藥械納入保障範圍，促進生物醫藥產業發展。此外，上海正在加快建成具有全球影響力的科技創新高地，香港也正與粵港澳大灣區城市群建設成為功能全面的國際創科中心，彼此的進一步合作，將會為有關產業帶來更多金融「活水」支持。

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