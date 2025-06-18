客戶透過 HKTVmall 應用程式進入「街市即日餸」後，即可於十大街市中選擇一個心水街市，瀏覽及選購由精選商戶提供的食材，只要於下午一時前下單就可即日收貨。「十大街市 跨區送」提供以下兩個收貨時段︰

早上7時前下單，送貨時間為當日下午1時至3時

下午1時前下單 送貨時間為當日晚上6時至8時

為加強推廣全新服務，「街市即日餸」將推出兩大推廣活動。即日起至 12 月 31 日，客戶只要於同一街市下單買滿300元，並於結賬時，在「可使用優惠券/優惠碼」選擇套用「十大街市 跨區送 $300 免運費！」優惠券，即可享免運費25元送貨上門。客戶亦可選擇到指定 HKTVmall O2O 門市自取訂單，無須支付運費。

此外，即日起至 8 月 31 日，客戶每於一個街市下單（O2O 門市自取訂單、直播訂單及預購貨品訂單除外）完成訂單後的翌日即可獲得下單街市的「已買」印花。於三個不同的街市下單，集齊三個印花，可獲贈100元 MallDollar 奬賞；買齊十大街市集齊十個印花，將額外得到700元 Mall Dollar 獎賞，總共可獲高達800元 Mall Dollar奬賞。

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