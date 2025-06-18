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人行推八項金融政策 潘功勝：將設立數字人民幣營運中心

內媒報道，在2025陸家嘴論壇上，人行行長潘功勝宣布八項金融政策。潘功勝發表主題演講時稱，人民幣國際地位逐步上升，已經成為全球第三大支付貨幣，中國將設立數字人民幣營運中心，央行還將會同證監會研究人民幣外匯期貨。

一是設立銀行間市場交易報告庫。高頻匯集並系統分析銀行間債券、貨幣、衍生性商品、黃金、票據等各金融子市場交易數據，服務金融機構、宏觀調控及金融市場監理。

二是設立數位人民幣國際營運中心。推動數位人民幣的國際化營運與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

三是設立個人徵信機構。為金融機構提供多元化、差異化的個人徵信產品，進一步健全社會徵信體系。

四是在上海臨港新片區進行離岸貿易金融服務綜合改革試辦。創新業務規則，支持上海發展離岸貿易。

五是發展自貿離岸債。遵循「兩頭在外」的原則和國際通行的規則標準，拓寬「走出去」企業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資管道。

六是優化升級自由貿易帳功能。實現優質企業與境外資金高效融通，提升跨境貿易投資自由化便利化水平，協助上海高水準對外開放。

七是在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新。包括開展航貿區塊鏈信用狀再融資業務、「跨境貿易再融資」業務、減碳支援工具擴容等試點。積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券。

八是會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易。推動完善外匯市場產品序列，便利金融機構和外貿企業更好管理匯率風險。

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