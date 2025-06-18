彭博終端機顯示，港元現報7.8498元貶值1點子，曾於05:04貶值最多3點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8495元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.95點子至0.01967%，是6月16日後最低；1星期HIBOR升0.25點子至0.11714%，是6月16日後最高；2星期HIBOR無升跌報0.27441%，是6月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.47點子至1.54095%，是5月30日後最低；6個月期HIBOR跌5.47點子至2.24571%，是5月30日後最低；12個月期HIBOR跌2.42點子至2.97268%，是5月30日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減6.44億元，至總數21227.5億元，是6月11日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減11.3億元，至總數6126.45億元，是6月11日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.01億元，至總數131.75億元，是6月13日後最高。收市總結餘為1734.83億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增4.85億元，至總數13234.47億元，是6月10日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減9.26億元，至總數12120.98億元，是6月10日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.709貶值0.111點或0.11%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3146%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7751%，連續2日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續2日擴闊，是2025年6月04日，當日利差報-3.5433%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.3點子至1.366%，是6月11日後最低；1星期Shibor跌0.3點子至1.505%，是6月11日後最低；2星期Shibor升8.4點子至1.655%，是5月30日後最高；1個月期Shibor跌0.1點子至1.62%，是6月12日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.6點子至1.647%，是2020年6月4日後最低；6個月期Shibor跌0.6點子至1.647%，是2020年6月4日後最低；1年期Shibor跌0.3點子至1.676%，是5月22日後最低。

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