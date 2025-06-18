日本財務省周三公布，5月出口額按年下降1.7%，主要受汽車、鋼鐵和礦物燃料拖累。市場預期為下降3.7%。進口按年下降7.7%，主要是由於原油和煤炭進口減少。

出口下滑和貿易逆差擴大加劇對日本經濟第二季度可能再次萎縮，從而陷入技術性衰退的擔憂。由於通脹持續超過工資增速，日本國內消費疲軟。

美國總統特朗普對進口汽車及汽車零組件徵收25%的關稅，同時對所有其他日本商品徵收10%的關稅。6月初，特朗普還將鋼鋁關稅稅率提高一倍至50%。

在經過兩個月的談判後，日本首相石破茂未能在七國集團領導人峰會期間與特朗普達成貿易協議。美國對日本10%的關稅將於7月9日恢復至4月份宣布的24%。

每美元兌日圓曾升值最多0.1%，是6月17日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.44%。升值至145.44日圓，是6月11日145.46日圓後最強。現報145.07日圓，貶值0.15%。

其他報道

外管局長朱鶴新：近期將擴大QDII的投資額度

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 港元再觸及7.85

HKTVmall推「十大街市跨區送」服務 買滿300元即免運費

人行推八項金融政策 潘功勝：將設立數字人民幣營運中心

滬港發布「滬港國際金融中心協同發展行動方案」

岸邁生物、廣州視源電子、北京海致科技 遞表申請在港上市

Louis Vuitton據報明年底在K11 Musea開店 料佔地4萬呎

穎通控股IPO 入場費3414.09元

周六福IPO 入場費2424.2元

聖貝拉IPO 入場費3323.18元

滬深三大指數低開 人行開展1563億人幣逆回購

恒指低開120點 科指跌0.58% 理想跌2%

特朗普戰情室開會 揣測美國參戰

港股ADR跌137點 夜期低水167點 美期變動不大 亞股個別發展

美債息回軟 金龍指數、美股下跌 道指跌299點

北水增持聯合能源集團 減持中行