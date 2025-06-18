彭博社引述消息報道，美國擬將美國大型銀行關鍵的資本緩衝降低至多1.5個百分點，以免這些銀行在29萬億美元美債市場的交易受到限制。
報道引述了解討論情况的人士報道，聯儲局、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署專注在「增強補充槓桿率」(enhanced supplementary leverage ratio,eSLR)。這項規定適用於美國大型銀 行，包括摩根大通、高盛和摩根士丹利。
報道引述消息指，該提案將把銀行控股公司有關eSLR的資本要求從目前的5%降至3.5%至4.5%之間。這些公司的銀行分支機構的資本要求也可能從目前的6%降至上述區間。
報道引述消息指，這項調整類似2018年，當時總統特朗普的監管機構試圖「客製化」適用於美國的全球系統重要性銀行的eSLR計算方法。報道引述消息指，該提案的措辭仍可能發生變化。該提案將尋求調整整體比率，而不是像一些觀察家預測的那樣排除美國國債等特定資產。不過，報道引述消息指，預計該提案將就各機構是否應將美國國債排除在計算範圍之外徵求公眾意見
。
聯儲局周二表示，計劃於6月25日開會討論該計劃。其他監管機構尚未公布自身關於eSLR的議程。
聯儲局、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的代表拒絕發表評論。
其他報道
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 港元再觸及7.85
HKTVmall推「十大街市跨區送」服務 買滿300元即免運費
Louis Vuitton據報明年底在K11 Musea開店 料佔地4萬呎
港股ADR跌137點 夜期低水167點 美期變動不大 亞股個別發展