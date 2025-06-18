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恒指半日跌281點 科指跌1.58% 跌穿20天線 理想跌3%

揣測美國可能參戰，隔晚美股下跌，市場關注聯儲局議息結果，今早美期升不足0.1%，日韓台股上升。今早內地舉行陸家嘴論壇，會上發布各種消息，A股、港股下跌。彭博社報道，美國利率交易員積累創紀錄的期貨押注，認為聯儲局主席鮑威爾任期於2026年5月結束後，聯儲局將採取更溫和的立場。

恒指今早低開120點，高位跌100點，低位跌328點，高低波幅228點。上升股份比例為18.75%，下跌為37.4%，無升跌為43.84%。

恒指半日跌281點或1.17%，報23698點，大市成交金額1039億元；國指跌102點或1.18%，報8592點。恒生科技指數收報5208點，跌1.58%。

藍籌股成交金額380.87億元，佔大市成交36.65%；科指成份股成交金額220.59億元，佔大市成交21.23%；國指成份股成交金額312.15億元，佔大市成交30.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.45%，至135.26億元，佔大市成交13.01%。牛熊證成交金額68.73億元，增加5.04%；窩輪成交金額66.53億元，減少5.56%。

藍籌14隻升，69隻下跌，2隻無升跌。周大福（1929）升2.04%，收報12.98元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌3.78%，收報104.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報23.1元，升1.99%；跌幅最大的是理想（2015）收報104.5元，跌3.78%。

恒指跌穿20天線(23716.72點)。科指跌穿20天線(5264.13點)。

北水南下合計淨流入2.31億元，較上日減少96.34%，連續第16日流入，累計流入722.43億元，對上一次連續16日淨流入是1月10日。北水本月累計流入426.62億元，按月減少6.48%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）551.68億元，較上日減51.55%，佔香港市場成交額由上日的28.16%減至26.53%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.52元，收報1.42元，跌2.07%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.76元，收報7.72元，升1.45%；匯聚科技（1729）創上市新高，見7.01元，收報7.01元，升1.89%；東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.9元，收報3.41元，升17.99%；雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.67元，收報1.65元，升1.23%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見67.95元，收報67.7元，升7.97%；順豐同城（9699）創上市新高，見18.5元，收報17.88元，升5.3%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.49元，收報1.48元，升5.71%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9332.2元，收報9332.2元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1123.1元，收報1123.1元，升0.08%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1102.45元，收報1102.45元，升0.07%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.29元，收報0.28元，跌1.75%；大唐發電（0991）創52周高，見2.23元，收報2.2元，升0.92%；粵海投資（0270）創52周高，見6.92元，收報6.88元，升0.58%；聯合能源集團（0467）創52周高，見0.8元，收報0.75元，升33.93%；中遠海運國際（0517）創52周高，見5.13元，收報5.07元，升1.2%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見6.29元，收報4.97元，跌6.23%；漢思能源（0554）創52周高，見0.315元，收報0.28元，無升跌；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.65元，收報0.62元，無升跌；胡桃資本（0905）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升5%；北京建設（0925）創52周高，見0.13元，收報0.125元，升212.5%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.65元，收報5.61元，跌0.18%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括華誼騰訊娛樂（0419）低見0.038元，收報0.038元，跌9.52%；弘毅文化集團（0419）低見0.038元，收報0.038元，跌9.52%；從玉智農（0875）低見0.265元，收報0.275元，跌6.78%；醫思健康（2138）低見0.5元，收報0.59元，跌1.67%；聲通科技（2495）低見95元，收報95.2元，跌5.27%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.154元，收報0.16元，跌1.23%；古兜控股（8308）低見0.06元，收報0.06元，跌7.69%；小菜園（0999）低見7.9元，收報8.07元，升1.64%。

創52周低，其中包括，中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；完美醫療（1830）低見1.7元，收報1.79元，跌22.17%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；新銳醫藥（6108）低見0.034元，收報0.036元，無升跌；快意智能（8040）低見0.233元，收報0.24元，跌5.88%；源想集團（8401）低見0.065元，收報0.068元，跌4.23%；耀星科技集團（8446）低見0.107元，收報0.108元，跌2.7%。

異動股

上升異動股，包括，吉星新能源（3395）創52周高，見0.83元，收報0.77元，升337.5%；北京建設（0925）創52周高，見0.13元，收報0.125元，升212.5%；元亨燃氣（0332）收報0.033元，升50%；百勤油服（2178）收報0.099元，升47.76%；HKE HOLDINGS（1726）收報2元，升47.06%；第七大道（0797）收報1.51元，升36.04%；聯合能源集團（0467）創52周高，見0.8元，收報0.75元，升33.93%；樂華娛樂（2306）創52周高，見4.48元，收報4.39元，升31.04%；ＭＩ能源（1555）收報0.039元，升30%；金泰能源控股（2728）收報0.036元，升24.14%；中基長壽科學（0767）收報0.415元，升23.88%。

下跌異動股，包括，中國金融國際（0721）收報0.062元，跌22.5%；完美醫療（1830）見52周低1.7元，收報1.79元，跌22.17%；國茂控股（8428）收報0.52元，跌17.46%；皇庭智家（1575）收報0.054元，跌16.92%；中國置業（0736）收報0.12元，跌14.89%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.029元，跌14.71%；劍虹集團控股（1557）收報0.121元，跌14.18%；大唐西市（0620）收報0.228元，跌13.96%；時代環球集團（2310）收報0.033元，跌13.16%；中國三三傳媒（8087）收報0.94元，跌12.96%。

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