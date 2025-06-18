揣測美國可能參戰，隔晚美股下跌，市場關注聯儲局議息結果，今早美期升不足0.1%，日韓台股上升。今早內地舉行陸家嘴論壇，會上發布各種消息，A股、港股下跌。彭博社報道，美國利率交易員積累創紀錄的期貨押注，認為聯儲局主席鮑威爾任期於2026年5月結束後，聯儲局將採取更溫和的立場。