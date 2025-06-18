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大摩：恒指升穿24500點機會不大 美元今輪下跌對新興市場利好較少

美元走弱過去有利亞洲新興市場股票，摩根士丹利首席亞洲及新興市場股票策略師Jonathan Garner表示，該行預期至明年中美元指數將續跌9%，不過今次對新興市場股票利好會較過去為少，因為過去2003年和2017年美元的下跌與環球經濟增長有關，不過現時環球經濟增長放緩影響商品貿易，而貿易對新興市場相當重要。他們預期今年下半年亞洲指數的上升空間有限，不過稍為看好日本市場。

大摩對日本本地股票、印度、巴西、新加坡、阿聯酋股票持「超配」看法，另外亦「超配」美股，較為看好大型股票，標指年底目標為6500點。目前亞洲投資者有9萬億美元資產，配置在美股、美國國債和其他美債，佔亞洲投資者資產約41%，至於亞洲投資者會否將資產重新分配至其他市場，首席亞洲經濟師Chetan Ahya指該行團隊對此未有共識，不過亞洲每年有1.1萬億美元經常賬盈餘，可以決定將盈餘配置在美國或全球其他市場，而現時沒有其他亞洲市場可以與美國的規模和流動性相比。

大摩2月將中國股票上調至等配，恒指至年底的預期為24500點，Jonathan Garner表示他們的評級低於市場共識，不太認同市場預期刺激經濟措施和經濟增長會重新加快。該行預期內地今年本地通脹表現較弱，不過相對一年前預期中國企業的股本回報率（ROE）會進一步下跌，現時ROE已經企穩，改善較整體經濟增長為佳，該行現時預期恒指今年和明年每股盈利增長5%。

對於恒指後市表現，Jonathan Garner表示，若貿易緊張和關稅問題快速降溫、內地出現再通脹，恒指可達到其樂觀預期情境的28000點，不過他們現時認為恒指不太大機會升穿24500點，現時已經回落至24000點以下的水平。

 

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