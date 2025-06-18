彭博社報道，美國利率交易員已積累了創紀錄的期貨押注，認為在主席鮑威爾任期於2026年5月結束後，聯儲局將採取更溫和的立場。市場預計，聯儲局今議息將維持利率不變。
報道指，該押注的交易量周一創紀錄高點，周二進一步攀升。該押注涉及：無論特朗普總統任命誰接替鮑威爾，聯儲局幾乎都會立即減息。聯儲局在新任主席任期內的首次會議將於2026年6月舉行。
報道指，與擔保隔夜融資利率（SOFR）相關市場鏟的期貨押注不斷升溫，該利率密切追蹤聯儲局的政策前景。自特朗普本月表示，很快將宣布由誰繼任鮑威爾以來，這種押注的勢頭強勁。
標準銀行G-10策略主管Steven Barrow在一份報告中寫道，特朗普可能會選擇一個明顯更傾向於寬鬆貨幣政策的人來接班，儘管這可能會使他的選擇更難通過國會批准。
Gavekal Research經濟學家Will Denyer等分析師指出，如果特朗普提前提名，投資人將有近一年的時間關注「影子」聯儲局主席的言論以及鮑威爾發出的信號。Denyer認為，若兩人意見不同，可能會再次打擊市場對美國政策制定的信心。明確地說，貨幣政策是由聯儲局官員組成的委員會制定的。主席不能單方面決定政策利率。
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