Z世代信用卡需求增

報告提到，雖然香港信用卡帳戶數量維持平穩，但持卡人比例正逐步轉變，源自Z世代消費者的新卡發卡量按年增長10.2%，佔整體市場新卡發卡量的26.9%，佔比首次超過X世代消費者。

金融機構方面，消費者愈來愈傾向於向非銀行機構申請新信用卡。於2024年第四季，源自傳統銀行的新卡發卡量佔比從上季的83.2%下跌至80.4%。

香港信用卡持卡人中，93.7%屬優良或以上信貸風險評級，因此第一季的逾期還款率與去年同期大致保持一致，出現90天或以上逾期還款的應繳款項結欠僅較去年同期微升兩個基點至0.21%。

顯示報告，香港私人貸款市場於2024年第四季出現反彈，新增貸款宗數按年上升6.6%，但相關平均信貸額卻按年下跌2.9%。

Z世代消費者的新增貸款宗數增長幅度最為顯著，按年達35.4%，佔整體新增貸款宗數的15.5%，較去年同期上升3.3個百分點。與此同時，除了次級風險級別消費者的新增貸款宗數持續減少外，其他所有風險級別的消費者均有所增長，反映金融機構更傾向於聚焦於風險較低的消費者。

有51.7%的新增私人貸款來自財務公司，傳統銀行則佔40.7%，可見消費者偏好轉向非傳統銀行申請新的私人貸款。儘管基數較低，數字銀行的新增貸款宗數按年增長逾一倍，市場佔比亦由去年同期的3.4%躍升至7.6%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，儘管金融機構願意發放更多私人貸款，但提供的貸款額卻有所收緊，可見金融機構在滿足市場需求同時仍保持審慎態度。

報告亦發現，去年第四季，新增循環貸款宗數較去年同期跌7.9%，而新增貸款的平均信貸額更大跌38.4%。環聯解釋，由於循環貸款還款表現日益下跌，持續出現逾期還款和壞帳，導致金融機構重新評估其業務增長策略，因此新增循環貸款宗數按年減少。

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