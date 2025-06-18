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半日沽空金額減14% 阿里沽空增27%

大市半日沽空金額109.12億元，較上日減少14.2%，沽空金額佔大市成交比率為10.49%。

沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）6.42億元，較上日增加27%。

盈富基金（2800）上日流通股份減1.96%或12100萬個，至60.47億個，是6月16日後最少，當日達61.68億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減3.57%或1246.67萬個，至3.35億個，是6月16日後最少，當日達3.48億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.57%或5100萬個，至88.49億個，是5月13日後最多，當日達89.92億個。

沽空增幅最多的股份為，華潤燃氣（1193）增加5993.68%，至237.77萬元；沽空減幅最多的股份為，藥師幫（9885）減少99.72%，至2076元。

藍籌當中，沽空比率最高的是農夫山泉（9633）沽空比率49.92%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率36.48%。

其餘請看附圖。

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