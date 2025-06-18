有本地傳媒報道，有香港航空前線員工收到公司電郵，內容提及可自願申請轉地勤或半職計劃，為期一年。員工透露，機師也收到相關電郵，提供轉半職的計劃。有員工擔心公司經營有困難，亦憂慮若不參與計劃會遭解僱。
《香港01》引述港航員工內部電郵，港航向空中服務員提供「追求不同生命目標和生活模式」的機會，由7月中開始為期一年，本周五（20日）截止申請。港航提供以下兩個計劃可供員工考慮：
計劃一：借調到港航的伙伴地勤公司新翔香港。
計劃二：「半月執勤、半月休假」。參與者將被分成兩組，一組有183日假期，另一組則有182日，每月上班半個月，其餘半個月為休假。在工作天，底薪和其他津貼將維持不變，而在假期則沒有薪金和津貼。員工福利、醫療福利、保險、放假權利和旅遊優惠將不受影響。
《明報》就上述事件向香港航空查詢。港航表示，公司視員工為重要資產，並致力於保障其福祉及支持其長遠發展。為此，公司推出兩項以自願參與為原則的計劃。
港航表示，為了回應部分機組人員希望平衡工作與生活作息的要求，公司推出了「半月執勤、半月休假」的年度彈性輪班方案，旨在讓團隊能更靈活地規劃個人時間與家庭生活，其所享現有員工福利不變。
港航又指，為滿足不同員工的職業發展需求，公司亦提供為期一年的機艙服務員借調計劃，讓有興趣的員工自願報名到地勤公司實習，經地勤公司面試並獲通過後，可從事相關工作，藉此擴闊其在航空業及客戶服務領域的專業視野與經驗。所有成功參與計劃的員工，既可享受地勤公司的薪酬待遇，也能繼續保留其在香港航空的職位及飛行資格，並需定期接受培訓。同時繼續享有香港航空醫療、員工機票等其他多項福利。
港航重申，公司致力於提供可持續的航空服務，並樂意與員工共享發展成果，目前沒有裁員計劃。
其他報道
恒指收市跌269點 科指跌1.4% 成交不足2000億見兩周低
國信證券：周大福發CB以提升單店盈利水平 調高今後3年盈利預測
香港電訊伙Perplexity 向指定客戶提供一年免費Perplexity Pro服務
人行潘功勝：中國已初步建成多渠道、廣覆蓋人民幣跨境支付清算網
HKE Holdings午後股價一度飇逾七成 中午公布獲發虛產交易平台牌照
恒指半日跌281點 科指跌1.58% 跌穿20天線 理想跌3%
大摩：恒指升穿24500點機會不大 美元今輪下跌對新興市場利好較少
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 港元再觸及7.85
HKTVmall推「十大街市跨區送」服務 買滿300元即免運費
Louis Vuitton據報明年底在K11 Musea開店 料佔地4萬呎