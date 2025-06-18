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港航向員工發電郵 機組人員可自願轉職地勤或半職 重申無裁員計劃

有本地傳媒報道，有香港航空前線員工收到公司電郵，內容提及可自願申請轉地勤或半職計劃，為期一年。員工透露，機師也收到相關電郵，提供轉半職的計劃。有員工擔心公司經營有困難，亦憂慮若不參與計劃會遭解僱。

《香港01》引述港航員工內部電郵，港航向空中服務員提供「追求不同生命目標和生活模式」的機會，由7月中開始為期一年，本周五（20日）截止申請。港航提供以下兩個計劃可供員工考慮：

計劃一：借調到港航的伙伴地勤公司新翔香港。

計劃二：「半月執勤、半月休假」。參與者將被分成兩組，一組有183日假期，另一組則有182日，每月上班半個月，其餘半個月為休假。在工作天，底薪和其他津貼將維持不變，而在假期則沒有薪金和津貼。員工福利、醫療福利、保險、放假權利和旅遊優惠將不受影響。

港航強調自願參與　聲明無裁員計劃

《明報》就上述事件向香港航空查詢。港航表示，公司視員工為重要資產，並致力於保障其福祉及支持其長遠發展。為此，公司推出兩項以自願參與為原則的計劃。

港航表示，為了回應部分機組人員希望平衡工作與生活作息的要求，公司推出了「半月執勤、半月休假」的年度彈性輪班方案，旨在讓團隊能更靈活地規劃個人時間與家庭生活，其所享現有員工福利不變。

港航又指，為滿足不同員工的職業發展需求，公司亦提供為期一年的機艙服務員借調計劃，讓有興趣的員工自願報名到地勤公司實習，經地勤公司面試並獲通過後，可從事相關工作，藉此擴闊其在航空業及客戶服務領域的專業視野與經驗。所有成功參與計劃的員工，既可享受地勤公司的薪酬待遇，也能繼續保留其在香港航空的職位及飛行資格，並需定期接受培訓。同時繼續享有香港航空醫療、員工機票等其他多項福利。

港航重申，公司致力於提供可持續的航空服務，並樂意與員工共享發展成果，目前沒有裁員計劃。

 

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