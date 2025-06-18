《香港01》引述港航員工內部電郵，港航向空中服務員提供「追求不同生命目標和生活模式」的機會，由7月中開始為期一年，本周五（20日）截止申請。港航提供以下兩個計劃可供員工考慮：

計劃一：借調到港航的伙伴地勤公司新翔香港。

計劃二：「半月執勤、半月休假」。參與者將被分成兩組，一組有183日假期，另一組則有182日，每月上班半個月，其餘半個月為休假。在工作天，底薪和其他津貼將維持不變，而在假期則沒有薪金和津貼。員工福利、醫療福利、保險、放假權利和旅遊優惠將不受影響。

港航強調自願參與 聲明無裁員計劃

《明報》就上述事件向香港航空查詢。港航表示，公司視員工為重要資產，並致力於保障其福祉及支持其長遠發展。為此，公司推出兩項以自願參與為原則的計劃。

港航表示，為了回應部分機組人員希望平衡工作與生活作息的要求，公司推出了「半月執勤、半月休假」的年度彈性輪班方案，旨在讓團隊能更靈活地規劃個人時間與家庭生活，其所享現有員工福利不變。

港航又指，為滿足不同員工的職業發展需求，公司亦提供為期一年的機艙服務員借調計劃，讓有興趣的員工自願報名到地勤公司實習，經地勤公司面試並獲通過後，可從事相關工作，藉此擴闊其在航空業及客戶服務領域的專業視野與經驗。所有成功參與計劃的員工，既可享受地勤公司的薪酬待遇，也能繼續保留其在香港航空的職位及飛行資格，並需定期接受培訓。同時繼續享有香港航空醫療、員工機票等其他多項福利。

港航重申，公司致力於提供可持續的航空服務，並樂意與員工共享發展成果，目前沒有裁員計劃。

其他報道

蘿蔔快跑獲運輸署批准 擴大自動駕駛測試路段

恒指收市跌269點 科指跌1.4% 成交不足2000億見兩周低

京東劉強東：加快海外進軍策略 明年於歐洲推電商平台

領展據報洽購悉尼倉庫 估值或達1億美元

國信證券：周大福發CB以提升單店盈利水平 調高今後3年盈利預測

Airwallex在港推Airwallex雲匯收益

香港電訊伙Perplexity 向指定客戶提供一年免費Perplexity Pro服務

滬深三大指數小幅高收 滬指升0.04%

據報匯豐考慮強制員工每周最少回辦公室3天

恒生投資：促各方攜手優化香港ETF市場格局

渣打新主席羅睿思訪港 獲贈中文名字書法牌匾

京東向酒店商家推會員計劃 提供供應鏈服務

人行潘功勝：中國已初步建成多渠道、廣覆蓋人民幣跨境支付清算網

國泰重返SKYTRAX 2025最佳航空三甲

HKE Holdings午後股價一度飇逾七成 中午公布獲發虛產交易平台牌照

【有片：埋身擊】美匯指數走勢反覆 宜伺機高沽

半日沽空金額減14% 阿里沽空增27%

HKE Holdings獲發虛擬資產交易平台牌照

麥肯錫全球管理合伙人：企業正愈來愈多地考慮美國以外機會

港零售消費疲弱 環聯料影響今年首季信用卡新卡發卡量

交易員料下任聯儲局主席將大幅減息 期貨押注創紀錄

恒指半日跌281點 科指跌1.58% 跌穿20天線 理想跌3%

大摩：恒指升穿24500點機會不大 美元今輪下跌對新興市場利好較少

美國據報擬放寬摩通等銀行交易美債的資本規定

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.2%

日本5月出口跌1.7% 八個月來首次下滑

外管局長朱鶴新：近期將擴大QDII的投資額度

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 港元再觸及7.85

HKTVmall推「十大街市跨區送」服務 買滿300元即免運費

人行推八項金融政策 潘功勝：將設立數字人民幣營運中心

滬港發布「滬港國際金融中心協同發展行動方案」

岸邁生物、廣州視源電子、北京海致科技 遞表申請在港上市

Louis Vuitton據報明年底在K11 Musea開店 料佔地4萬呎

穎通控股IPO 入場費3414.09元

周六福IPO 入場費2424.2元

聖貝拉IPO 入場費3323.18元

滬深三大指數低開 人行開展1563億人幣逆回購

恒指低開120點 科指跌0.58% 理想跌2%

特朗普戰情室開會 揣測美國參戰

港股ADR跌137點 夜期低水167點 美期變動不大 亞股個別發展