中國人民銀行行長潘功勝今日在陸家嘴論壇上表示，經過10多年建設及發展，中國已初步建成多渠道、廣覆蓋的人民幣跨境支付清算網。人行目前與30多個國家及地區簽訂雙邊本幣互換協議，成為全球金融安全網重要組成部分。
他指出，近年來傳統跨境支付體系面臨的問題逐漸出現，包括成本高、效率低等問題有待改善，跨境支付亦要協調不同法律及監管框架。地緣政治博弈加劇，傳統跨境支付技術設施容易被政治化、武器化，要推動全球跨境支付體系朝向更高效、安全、包容、多元方向發展。
潘功勝續稱，新型技術在跨境支付加快應用，並推動央行數字貨幣及穩定幣發展，大幅縮短跨境支付鏈條，但對金融監管亦帶來重大挑戰。
他認為，全球金融穩定體系正面臨一系列挑戰，包括監管框架仍碎片化，可能出現的監管套利，削弱全球金融穩定體系；數字金融等新型領域監管不足，加密資產市場及氣候相關監管框架的全球監管協調不足；人工智能在金融領域的應用，缺乏統一監管標準，全球要加強監管協同等。
其他報道
HKE Holdings午後股價一度飇逾七成 中午公布獲發虛產交易平台牌照
恒指半日跌281點 科指跌1.58% 跌穿20天線 理想跌3%
大摩：恒指升穿24500點機會不大 美元今輪下跌對新興市場利好較少
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 港元再觸及7.85
HKTVmall推「十大街市跨區送」服務 買滿300元即免運費
Louis Vuitton據報明年底在K11 Musea開店 料佔地4萬呎