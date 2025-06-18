他指出，近年來傳統跨境支付體系面臨的問題逐漸出現，包括成本高、效率低等問題有待改善，跨境支付亦要協調不同法律及監管框架。地緣政治博弈加劇，傳統跨境支付技術設施容易被政治化、武器化，要推動全球跨境支付體系朝向更高效、安全、包容、多元方向發展。

潘功勝續稱，新型技術在跨境支付加快應用，並推動央行數字貨幣及穩定幣發展，大幅縮短跨境支付鏈條，但對金融監管亦帶來重大挑戰。

他認為，全球金融穩定體系正面臨一系列挑戰，包括監管框架仍碎片化，可能出現的監管套利，削弱全球金融穩定體系；數字金融等新型領域監管不足，加密資產市場及氣候相關監管框架的全球監管協調不足；人工智能在金融領域的應用，缺乏統一監管標準，全球要加強監管協同等。

其他報道

HKE Holdings午後股價一度飇逾七成 中午公布獲發虛產交易平台牌照

【有片：埋身擊】美匯指數走勢反覆 宜伺機高沽

半日沽空金額減14% 阿里沽空增27%

HKE Holdings獲發虛擬資產交易平台牌照

麥肯錫全球管理合伙人：企業正愈來愈多地考慮美國以外機會

港零售消費疲弱 環聯料影響今年首季信用卡新卡發卡量

交易員料下任聯儲局主席將大幅減息 期貨押注創紀錄

恒指半日跌281點 科指跌1.58% 跌穿20天線 理想跌3%

大摩：恒指升穿24500點機會不大 美元今輪下跌對新興市場利好較少

美國據報擬放寬摩通等銀行交易美債的資本規定

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.2%

日本5月出口跌1.7% 八個月來首次下滑

外管局長朱鶴新：近期將擴大QDII的投資額度

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌 港元再觸及7.85

HKTVmall推「十大街市跨區送」服務 買滿300元即免運費

人行推八項金融政策 潘功勝：將設立數字人民幣營運中心

滬港發布「滬港國際金融中心協同發展行動方案」

岸邁生物、廣州視源電子、北京海致科技 遞表申請在港上市

Louis Vuitton據報明年底在K11 Musea開店 料佔地4萬呎

穎通控股IPO 入場費3414.09元

周六福IPO 入場費2424.2元

聖貝拉IPO 入場費3323.18元

滬深三大指數低開 人行開展1563億人幣逆回購

恒指低開120點 科指跌0.58% 理想跌2%