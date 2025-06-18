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人行潘功勝：中國已初步建成多渠道、廣覆蓋人民幣跨境支付清算網

中國人民銀行行長潘功勝今日在陸家嘴論壇上表示，經過10多年建設及發展，中國已初步建成多渠道、廣覆蓋的人民幣跨境支付清算網。人行目前與30多個國家及地區簽訂雙邊本幣互換協議，成為全球金融安全網重要組成部分。

他指出，近年來傳統跨境支付體系面臨的問題逐漸出現，包括成本高、效率低等問題有待改善，跨境支付亦要協調不同法律及監管框架。地緣政治博弈加劇，傳統跨境支付技術設施容易被政治化、武器化，要推動全球跨境支付體系朝向更高效、安全、包容、多元方向發展。

潘功勝續稱，新型技術在跨境支付加快應用，並推動央行數字貨幣及穩定幣發展，大幅縮短跨境支付鏈條，但對金融監管亦帶來重大挑戰。

他認為，全球金融穩定體系正面臨一系列挑戰，包括監管框架仍碎片化，可能出現的監管套利，削弱全球金融穩定體系；數字金融等新型領域監管不足，加密資產市場及氣候相關監管框架的全球監管協調不足；人工智能在金融領域的應用，缺乏統一監管標準，全球要加強監管協同等。

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