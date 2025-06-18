moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒生投資：促各方攜手優化香港ETF市場格局

恒生投資發表研究報告，旨在加強香港ETF生態圈的發展，報告建議聚焦三大主要範疇：（一）優化宏觀措施支持整體市場發展、（二）強化ETF微觀生態環境；及（三）加強投資者教育和參與。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，「香港作為內地與國際之間的『超級連繫人』，具備完善的稅收、法律和監管框架，以及多元化的投資產品選擇，具備巨大潛力發展成亞太區的ETF樞紐。恒生投資將繼續積極推動香港ETF市場的發展，擴大我們的指數產品種類範圍，以滿足投資者的需求。我們期望研究報告能為業界提供有價值的市場洞察，探討促進香港ETF市場增長的策略」。

研究報告主要建議包括：

1)優化宏觀措施支持整體市場發展

•提高強制性公積金（MPF）制度預設投資策略（DIS）涵蓋指數產品的投資比例，並在現有DIS中引入更多的年齡分層，以滿足不同年齡組別對風險承受的能力。

•在現有合資格延期年金保單(QDAP)和可扣稅強積金自願性供款（TVC）的扣稅項目上，增設長線ETF投資扣稅項目，將年度稅務扣除上限提高至港元12萬元。有關計劃或能帶動ETF資產管理規模（AUM）每年增加近港元120億元。

•透過擴大ETF通的產品範圍，加強和擴展兩地互聯互通，促進北向和南向的資金流動，並積極探索與其他主要市場簽訂全新互認安排。

2)強化ETF微觀生態環境

•以奬勵計劃推動ETF的流通量，特別針對較新或交易量較低的產品，以確保市場有足夠深度和較小的買賣差價。

•建議加快全面實施ETF申購和贖回過程數碼化，及提高結算效率。

3)加強投資者教育和參與

•制定全方位計劃推廣ETF相關知識、提高ETF產品資訊的清晰度和推動資訊標準化，助投資者作出明智決定。

•促進產品持續創新以迎合投資者需求。

 

其他報道

渣打新主席羅睿思訪港 獲贈中文名字書法牌匾

京東向酒店商家推會員計劃 提供供應鏈服務

人行潘功勝：中國已初步建成多渠道、廣覆蓋人民幣跨境支付清算網

國泰重返SKYTRAX 2025最佳航空三甲

HKE Holdings午後股價一度飇逾七成 中午公布獲發虛產交易平台牌照

【有片：埋身擊】美匯指數走勢反覆 宜伺機高沽

半日沽空金額減14% 阿里沽空增27%

HKE Holdings獲發虛擬資產交易平台牌照

麥肯錫全球管理合伙人：企業正愈來愈多地考慮美國以外機會

港零售消費疲弱 環聯料影響今年首季信用卡新卡發卡量

交易員料下任聯儲局主席將大幅減息 期貨押注創紀錄

恒指半日跌281點 科指跌1.58% 跌穿20天線 理想跌3%