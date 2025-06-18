恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，「香港作為內地與國際之間的『超級連繫人』，具備完善的稅收、法律和監管框架，以及多元化的投資產品選擇，具備巨大潛力發展成亞太區的ETF樞紐。恒生投資將繼續積極推動香港ETF市場的發展，擴大我們的指數產品種類範圍，以滿足投資者的需求。我們期望研究報告能為業界提供有價值的市場洞察，探討促進香港ETF市場增長的策略」。

研究報告主要建議包括：

1)優化宏觀措施支持整體市場發展

•提高強制性公積金（MPF）制度預設投資策略（DIS）涵蓋指數產品的投資比例，並在現有DIS中引入更多的年齡分層，以滿足不同年齡組別對風險承受的能力。

•在現有合資格延期年金保單(QDAP)和可扣稅強積金自願性供款（TVC）的扣稅項目上，增設長線ETF投資扣稅項目，將年度稅務扣除上限提高至港元12萬元。有關計劃或能帶動ETF資產管理規模（AUM）每年增加近港元120億元。

•透過擴大ETF通的產品範圍，加強和擴展兩地互聯互通，促進北向和南向的資金流動，並積極探索與其他主要市場簽訂全新互認安排。

2)強化ETF微觀生態環境

•以奬勵計劃推動ETF的流通量，特別針對較新或交易量較低的產品，以確保市場有足夠深度和較小的買賣差價。

•建議加快全面實施ETF申購和贖回過程數碼化，及提高結算效率。

3)加強投資者教育和參與

•制定全方位計劃推廣ETF相關知識、提高ETF產品資訊的清晰度和推動資訊標準化，助投資者作出明智決定。

•促進產品持續創新以迎合投資者需求。

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