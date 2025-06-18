Airwallex 亞太區總經理陳君洋（Arnold Chan）表示，「我們很高興宣布 Airwallex 雲匯收益在香港正式全面推出。我們留意到企業對更有效發揮資金最大價值的需求日益增長。在現時瞬息萬變的市場環境中，企業正積極尋求提升資金運用效益的途徑。Airwallex 雲匯收益讓企業能以無縫、靈活的方式，在 Airwallex 平台上的結餘賺取回報。我們不僅致力幫助企業充分善用其盈餘結餘，亦希望他們會因為雲匯收益所帶來的價值，選擇投入新資金至 Airwallex」。

公司指，Airwallex 雲匯收益是一項低風險委託帳戶服務，旨在透過投資於由全球領先投資公司提供的高評級貨幣市場工具以獲取回報。在香港，產品以摩根資產管理於貨幣市場投資方面的流動資金管理能力支持。

摩根資產管理環球流動資金管理亞太區銷售總監謝慶隆表示，「我們從2023年起在澳洲為 Airwallex 提供支援，現在很高興能將合作延伸至香港，進一步將我們的多種貨幣流動管理能力融入 Airwallex 的創新平台，增強其財務能力」。

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