周大福（1929）發行88億元可換股債券，令市場意外。國信證券報告指出，周大福籌資投向主要包括黃金首飾的業務發展及融資、門店升級、國內外市場的戰略發展等。尤其在於強設計屬性的定價產品發展及新門店形象設計和拓展等，以提升單店盈利水平。
國信指出，考慮到公司進一步投入資金加強高毛利定價產品的布局，以及公司定價產品以自購金料為主，從而黃金借貸損益較少，上調周大福2026至2028財年淨利潤預測至74.25億、84.14億及93.28億元，前預測分別為70.62億、81.04億及90.49億元，對應市盈率分別為17.1、15.1及13.6倍，維持「跑贏大市」評級。
國信指，周大福擬發行2030年到期的88億元可轉股債券，淨籌資約87.15億元。具體來看，公司過去的2025財年定價黃金首飾產品收入按年增長105.5%至127.82億元，佔零售額的比重提升8.8%至14.6%。其中標誌性的周大福傳福系列和故宮系列財年銷售額均達到約40億元。
門店方面，公司2025財年已開設5家新形象門店，在開業後首幾個月實現了高於一般門店的生產力。總體上，2025財年平均單店月銷大於1000萬元，較上年的900萬元實現提升。未來募資後也將進一步投入新門店的拓展，增強綜合單店實力。
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