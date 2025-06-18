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恒指收市跌269點 科指跌1.4% 成交不足2000億見兩周低

揣測美國可能參戰，隔晚美股下跌，市場關注聯儲局議息結果，美期、日韓台歐股向上。中證監主席吳清表達對科技行業的支持，A股午後止跌回升。

市場觀望下，大市成交不足2000億元，北水交易額亦跌穿1000億元，齊見兩周低，北水參與降，佔港股成交額降至26%。港股連跌兩日，恒指國指見兩周低，三大指數齊見兩周收市低。

恒指今早低開120點，高位跌100點，低位跌348點，高低波幅249點。上升股份比例為26.66%，下跌為38.9%，無升跌為34.42%。

恒指收市跌269點或1.12%，報23710點，大市成交金額1819億元，較上日減少10%，是6月2日1452.45億元成交後最少；國指跌100點或1.16%，報8594點。恒生科技指數收報5214點，跌1.46%。

藍籌股成交金額752.95億元，佔大市成交41.39%；科指成份股成交金額427.82億元，佔大市成交23.51%；國指成份股成交金額613.22億元，佔大市成交33.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加10.82%，至150.6億元，佔大市成交8.27%。牛熊證成交金額76.17億元，增加16.41%；窩輪成交金額74.42億元，增加5.62%。

藍籌11隻升，72隻下跌，2隻無升跌。宏橋（1378）升3.39%，收報16.46元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌4.14%，收報104.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報40.95元，升5.54%；跌幅最大的是理想（2015）收報104.1元，跌4.14%。

恒指跌穿20天線(23717.33點)。科指跌穿20天線(5264.44點)。

北水南下合計淨流入12.42億元，較上日減少80.3%，是6月13日後新低，當日報1.89億元。北水連續第16日流入，累計流入732.54億元，對上一次連續16日淨流入是1月10日。北水本月累計流入436.72億元，按月減少4.26%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）963.81億元，較上日減15.35%，是6月3日後收市新低，北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的28.16%減至26.48%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.45%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.5%。低見23631.48點，是6月4日23481.46點後最低。收市報23710.69點，是6月4日後收市新低，當日報23654.03點。連跌2日，累計跌350.3點，對上一次連跌2日是6月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月13日。

科指曾跌最多1.84%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.6%。低見5194.49點，是6月16日5185.65點後最低。收市報5214.41點，是6月3日後收市新低，當日報5189.49點。連跌2日，累計跌85.5點，對上一次連跌2日是6月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月13日。

國指曾跌最多1.46%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.68%。低見8567.36點，是6月4日8508.68點後最低。收市報8594.19點，是6月4日後收市新低，當日報8576.75點。連跌2日，累計跌135.8點，對上一次連跌2日是6月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月13日。

午後消息股表現

領展（0823）據報洽購悉尼倉庫 估值或達1億美元。收報41.15元，升0.79%。

國信證券：周大福（1929）發CB以提升單店盈利水平 調高今後3年盈利預測。收報13.12元，升3.14%。

香港電訊（6823）伙Perplexity 向指定客戶提供一年免費Perplexity Pro服務。收報11.32元，跌0.7%。

據報匯豐考慮強制員工每周最少回辦公室3天。匯控（0005）收報91.8元，跌0.33%。

渣打（2888）新主席羅睿思訪港 獲贈中文名字書法牌匾。收報123.9元，跌0.96%。

京東（9618）向酒店商家推會員計劃 提供供應鏈服務。收報129.4元，跌1.6%。

國泰（0293）重返SKYTRAX 2025最佳航空三甲。收報10.22元，跌0.78%。

HKE Holdings（1726）午後股價一度飇逾七成 中午公布獲發虛產交易平台牌照。創52周高，見2.37元，收報1.94元，升42.65%。

今早及隔晚消息股表現

HKTVmall推「十大街市跨區送」服務 買滿300元即免運費。香港科技探索（1137）收報1.57元，跌1.88%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國投融資（1226）收報1.14元，升16.33%。

香港興業國際（0480）收報0.9元，跌1.1%。

茂盛控股（0022）收報0.242元，跌8.68%。

太興置業（0277）收報1.8元，無升跌。

六福（0590）盈警料上財年純利下跌約四成。收報19.94元，跌3.2%。

位元堂（0897）料全年轉賺最多1500萬元。收報0.355元，跌1.39%。

毛記葵涌（1716）料全年轉賺最多700萬元。收報0.43元，跌1.15%。

百望股份（6657）伙科大研發金融智能體。收報37.45元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下高德地圖擴澳門市場，於當地推的士叫車服務。收報112.2元，跌2.26%。

李寧增持李寧（2331）。收報15.2元，跌1.3%。

永義國際（1218）發盈警，料全年虧損擴大。收報2.23元，無升跌。

周大福（1929）88億元可換股債券傳獲逾4倍超額認購。收報13.12元，升3.14%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.52元，收報1.41元，跌2.76%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.79元，收報7.76元，升1.97%；匯聚科技（1729）創上市新高，見7.18元，收報7.16元，升4.07%；山東黃金（1787）創上市新高，見27.3元，收報27.15元，升4.02%；東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.9元，收報3.79元，升31.14%；雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.67元，收報1.65元，升1.23%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見71.8元，收報70.25元，升12.04%；順豐同城（9699）創上市新高，見18.5元，收報17.76元，升4.59%；南山鋁業（2610）創上市新高，見29.7元，收報29元，升9.02%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.5元，收報1.48元，升5.71%；MIRXES（2629）創上市新高，見34.8元，收報34.5元，升14.05%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見40.5元，收報40.5元，升0.7%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見147.2元，收報147.2元，升0.03%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9332.35元，收報9332.3元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1123.1元，收報1123.1元，升0.08%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見238.8元，收報238.1元，升0.25%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見929.6元，收報929.6元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8643.3元，收報8643.3元，升0.02%；恒生招商一三美債（3436）創上市新高，見78.7元，收報78.7元，升0.05%；ＰＰ臺灣５０（3453）創上市新高，見86.04元，收報85.92元，升0.42%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見30.42元，收報30.34元，升0.33%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.29元，收報0.28元，跌1.75%；大唐發電（0991）創52周高，見2.23元，收報2.19元，升0.46%；自然美（0157）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升7.69%；粵海投資（0270）創52周高，見6.96元，收報6.92元，升1.17%；上海實業控股（0363）創52周高，見13.98元，收報13.88元，升7.1%；聯合能源集團（0467）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升37.5%；中遠海運國際（0517）創52周高，見5.18元，收報5.18元，升3.39%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見6.29元，收報4.74元，跌10.57%；漢思能源（0554）創52周高，見0.315元，收報0.295元，升5.36%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升11.11%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見16.7元，收報16.46元，升3.39%；農行（1288）創上市新高，見5.65元，收報5.58元，跌0.71%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.038元，收報0.04元，跌4.76%；弘毅文化集團（0419）低見0.038元，收報0.04元，跌4.76%；從玉智農（0875）低見0.265元，收報0.275元，跌6.78%；奧威控股（1370）低見0.236元，收報0.26元，跌7.14%；醫思健康（2138）低見0.5元，收報0.58元，跌3.33%；聲通科技（2495）低見95元，收報97.9元，跌2.59%；華泰瑞銀（8006）低見0.08元，收報0.082元，跌13.68%；電子交易集團（8036）低見0.024元，收報0.024元，跌4%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.154元，收報0.158元，跌2.47%；古兜控股（8308）低見0.058元，收報0.063元，跌3.08%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，西藏水資源（1115）低見0.24元，收報0.285元，升1.79%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）低見0.049元，收報0.054元，跌3.57%；完美醫療（1830）低見1.7元，收報1.87元，跌18.7%；久久王（1927）低見0.1元，收報0.1元，跌6.54%；中駿集團控股（1966）低見0.101元，收報0.107元，升0.94%；晨訊科技（2000）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；新銳醫藥（6108）低見0.034元，收報0.035元，跌2.78%；快意智能（8040）低見0.233元，收報0.24元，跌5.88%。

異動股

上升異動股，包括，吉星新能源（3395）創52周高，見0.89元，收報0.78元，升343.18%；北京建設（0925）創52周高，見0.13元，收報0.128元，升220%；百勤油服（2178）收報0.12元，升79.1%；元亨燃氣（0332）收報0.037元，升68.18%；中基長壽科學（0767）創52周高，見0.6元，收報0.56元，升67.16%；中油潔能控股（1759）創52周高，見1.3元，收報1.11元，升54.17%；ＭＩ能源（1555）收報0.043元，升43.33%；HKE HOLDINGS（1726）創52周高，見2.37元，收報1.94元，升42.65%；聯合能源集團（0467）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升37.5%；東京中央拍賣（1939）創上市新高，見3.9元，收報3.79元，升31.14%；泰錦控股（8321）收報0.243元，升27.89%。

下跌異動股，包括，完美醫療（1830）見52周低1.7元，收報1.87元，跌18.7%；中國金融國際（0721）收報0.066元，跌17.5%；長城微光（8286）收報0.08元，跌15.79%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.62元，跌15.07%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.029元，跌14.71%；華泰瑞銀（8006）創上市新低，見0.08元，收報0.082元，跌13.68%；暢由聯盟（1039）收報0.045元，跌13.46%；百德國際（2668）收報0.066元，跌13.16%；德萊建業（1546）收報0.073元，跌13.1%；煜榮集團（1536）收報0.093元，跌13.08%；大唐西市（0620）收報0.233元，跌12.08%。

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