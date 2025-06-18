劉強東於京東北京總部記者會中表示，過去五年是京東最黑暗的時期，劉強稱：「對京東而言，坦白說是迷失的五年......沒有創新、沒有增長、沒有進展，可認為是我創業歷史中，最不顯眼及最沒價值的五年。」他指出於拚多多（美：PDD）迅速掘起之際，京東卻失去方向。

劉強東指出，集團未來增長動力，完全視乎利用物流網絡領域如外賣送餐，其雖然最初虧損、但取得進展。他指出，京東上有近四成的新外賣平台用户、轉化成電商消費者；京東今年3月進軍內地外賣送餐市場，其後更推出100億元人民幣用戶補貼。

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