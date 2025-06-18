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蘿蔔快跑獲運輸署批准 擴大自動駕駛測試路段

百度（9888）旗下蘿蔔快跑（Apollo Go）獲運輸署批准擴大北大嶼山自動駕駛車輛先導牌照測試路段。

運輸署公布，更新百度蘿蔔快跑先導牌照，蘿蔔快跑現已獲批准10輛自動車於東涌的指定路段和時段進行測試，每次最多可有3輛自動駕駛私家車進行路面測試。

指定新增路段分別為文東路、迎禧路、怡東路、東涌東交匯處、裕東路、松仁路、順東路、東涌海濱路及惠東路。

本港去年3月起實施新的自動車規管框架，根據相關框架，運輸署已發出兩張「自動車先導牌照」，其中一個即為以上百度蘿蔔快跑，運行區間為北大嶼山。另一個則屬於冠忠遊覽車有限公司，運行區間為西九文化區。

運輸署發言人表示，北大嶼山的測試項目去年底啟動以來進展顯著，包括測試規模從單一車輛擴展至10輛同時運行以收集多車並行的數據、經評估安全後在特定路線進行指定人員的載客測試、將測試範圍延伸至交通情境更複雜道路，以及根據測試路段將最高車速上限提升至時速50公里。

運輸署發言人提到，今次更新先導牌照進一步擴大測試路段，讓系統收集更多有用數據，評估自動車在更多不同路況及社區的表現。

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