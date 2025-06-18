匯豐表示，雖然整體體驗型消費近來已經回復平穩，但香港本地消費者仍十分重視演唱會和現場表演等大型活動。Mastercard最新數據顯示，在 2024 年 4 月至 2025 年 3 月期間，藝術、娛樂及消閒的卡消費按年增長超過 10%，充分反映香港市民對此類活動的需求具韌性。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，娛樂消費為該行信用卡客戶的熱門消費範疇，是次與Mastercard和 Live Nation 的合作，進一步強化在此領域的優勢。

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