匯豐公布，進一步擴展Mastercard與Live Nation的長期合作，該行Mastercard的香港及澳門持卡人，可享優先選購預售門票及尊屬門票，並可參與Live Nation於香港和澳門舉辦的VIP體驗。是次合作將會由韓國男團NCT DREAM於8月30日在啟德主場館舉行演唱會揭開序幕。合資格的匯豐Mastercard信用卡優先預售將於7月2日中午12時正開始，並於同日下午11時59分結束。
匯豐表示，雖然整體體驗型消費近來已經回復平穩，但香港本地消費者仍十分重視演唱會和現場表演等大型活動。Mastercard最新數據顯示，在 2024 年 4 月至 2025 年 3 月期間，藝術、娛樂及消閒的卡消費按年增長超過 10%，充分反映香港市民對此類活動的需求具韌性。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，娛樂消費為該行信用卡客戶的熱門消費範疇，是次與Mastercard和 Live Nation 的合作，進一步強化在此領域的優勢。
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