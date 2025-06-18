貿發局公布今年第二季度貿發局出口信心指數，現狀指數（即爲對本季度實際表現的評估）較上季下跌2.5點至49.6，預期指數（即對下季度信心的預評估）下跌2點至49，反應調查結果傾向於悲觀，並是自去年第一季以來首次跌破50分水嶺。貿發局研究總監范婉兒表示，是次調研時段為今年4月底至5月初，正值中美貿易戰最激烈之際，形容調查結果屬「意料之內」。貿發局並維持早前預測，估計香港今年全年出口增長3%。
范婉兒指出，鑒於關稅不明朗，香港出口商多數選擇提前於今年初付運，希望在關稅措施正式生效前完成付運。該策略可提振香港在年初的出口數字，但或會導致上下半年出口表現步伐不一，上半年出口活動較爲活躍，其後則將會急速放緩。她表示，情况更可能持續至明年年首季。不過她指出，相信無論中美貿易談判結果如何，由於相關對美國市場的以來較低、與東盟及中東的貿易關係穩固、以及相關出口商和貿易商採購網絡多元化，認爲香港出口商應能較安然地抵禦關稅衝擊。
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