范婉兒指出，鑒於關稅不明朗，香港出口商多數選擇提前於今年初付運，希望在關稅措施正式生效前完成付運。該策略可提振香港在年初的出口數字，但或會導致上下半年出口表現步伐不一，上半年出口活動較爲活躍，其後則將會急速放緩。她表示，情况更可能持續至明年年首季。不過她指出，相信無論中美貿易談判結果如何，由於相關對美國市場的以來較低、與東盟及中東的貿易關係穩固、以及相關出口商和貿易商採購網絡多元化，認爲香港出口商應能較安然地抵禦關稅衝擊。

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