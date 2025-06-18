Hinton指出，AI的危險性及風險分為兩類，第一類是人類濫用AI造成的風險，第二類是AI進化為在所有方面都比人類更聰明的「超級智能」、決定不再需要人類。

Hinton表示，AI在全球的快速傳播，包括愈來愈多學生生使用ChatGPT、企業CEO要求員工使用AI技術，以及科企名人指出AI將成為員工與企業成功與失敗的關鍵因素。但Hinton認為，現今AI系統的工程師仍然未能完全理解這項技術的運作和發展方向，令許多人對AI未來發展方向存在分歧。有人預測未來將出現一場科技革命，AI將取代人類，亦有些人則認為這種擔憂只會在科幻小說出現。

Hinton則認為，AI有10%至20%的機率「完全取代」人類，這主要是憑直覺判斷。「因為我們仍在開發AI，而且人類非常有創造力。希望只要有足夠聰明的人投入足夠資源和研究，我們將來可以找到一種方法，讓AI永遠不會有害於我們。」

Hinton又指，AI 最終將在「所有領域超越人類」，或會造成大規模失業，惟不同行業被淘汰的速度存在顯著差異。他認為，對於平凡的腦力勞動，AI將會取代所有人，法律助理、客服等職業屬高危。他指出，如果要找到一份不受AI影響的工作，必須具備「非常高的技能」。

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