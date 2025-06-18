去年內地監管部門公布大灣區購房跨境匯款安排，港人可將買樓相關款項通過兩地銀行體系匯入內地，外匯局今日公布深化跨境投融資外匯管理改革的徵求意見稿，擬將港澳居民大灣區購房結匯支付便利化試點政策推廣至全國，允許境外個人在滿足各地購房政策條件下，可以在取得房地產主管部門出具的購房備案證明文件之前，憑購房合同或協議先行在銀行辦理購房相關外匯資金的結匯支付，後續再向銀行補交購房備案證明文件。
外管局另公布，擬縮減資本項目收入使用負面清單，取消資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣資金，不得用於購買非自用住宅性質房產的限制。當局亦擬允許銀行在統籌便利化服務和風險防範的前提下，依據客戶合規經營情況和風險等級等，自行決定便利化業務事後隨機抽查的比例和頻率。
此外，外管局另亦擬放寬跨境投資政策，包括取消境內直接投資前期費用基本信息登記；取消外商投資企業境內再投資登記，將在部分省市試點的外商投資企業境內再投資免登記政策推廣至全國；允許外商直接投資項下外匯利潤境內再投資；便利境內非企業科研機構接收境外資金，將在部分地區試點的境內非企業科研機構接收境外資金試點政策（即「科匯通」）推廣至全國。
融資方面，外管局擬擴大跨境融資便利，將高新技術、「專精特新」和科技型中小企業外債便利化額度統一提高至不超過等值1000萬美元，有關部門依托「創新積分制」遴選的符合條件企業的外債便利化額度，提高至不超過等值2000萬美元。當局亦將簡化跨境融資便利化業務登記管理，允許參與跨境融資便利化業務的企業在簽約登記環節，免於提供上一年度或最近一期經審計的財務報告。
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