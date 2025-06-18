京東物流表示，此前公司旗下海外供應鏈服務品牌「JoyLogistics」已亮相，JoyExpress在沙特開啟服務後，意味著京東物流在沙特已建立完整的從倉儲到轉運、分揀，再到「最後一公里」的物流網絡，能為各類型客戶提供快遞、一體化供應鏈等全鏈條物流解決方案，也是京東國際化戰略的重要一步。

該公司稱，目前JoyExpress在沙特可提供地址修改、退貨暫存、預約派送、逆向產品上門攬收、保價服務等，也可提供跨境運輸、清關服務、海外本土運輸服務等多種服務，可覆蓋沙特大多數地區並將持續拓展服務範圍，團隊包含專業快遞員、司機、倉儲、阿拉伯語客服等各類型員工。

佈局方面，京東物流表示，已在中東布局海外倉數量約10個，服務數百個本土品牌、中國出海品牌、跨境電商商家等，在電商、汽車、新能源、3C、消費品等諸多行業構建了領先行業的快遞和一體化供應鏈物流解決方案。

京東物流中東區相關負責人稱，JoyExpress的推出是京東物流國際化進程中的一個重要里程碑，公司將持續加強在沙特業務布局，並結合沙特的物流痛點，將我們的創新性和優質服務帶到沙特，並持續提升公司在服飾、電子產品和生鮮商品等領域的行業供應鏈物流能力。

其他海外地區方面，京東物流表示，JoyExpress服務範圍會逐步拓展到中東其他地區。此外，京東歐洲零售業務基於京東領先的自動化物流和全球供應鏈能力已覆蓋25個國家，並已在英國提供當日和次日達服務。京東全球售直郵物流網絡已拓展至新加坡、日本、韓國等37國。

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