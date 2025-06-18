明日即將掛牌的內地醬油大王海天味業（3288）招股反應火熱，惟暗盤升幅未如市場預期強勁。海天早段於三大交易場均升超過10%，於表現最好的耀才暗盤高見41.8元，較定價36.3元高15.2%；其後則未能延續升勢，至收市於三大暗盤場介乎升3.86%至5.23%。
海天味業在耀才及輝立暗盤收報38.2元，較定價高1.9元。一手100股，不計手續費，帳面賺190元；於表現最差的富途暗盤收報37.7元，較定價高1.4元。不計手續費，一手帳賺140元。
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