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內地AI初創稀宇科技據報最快年內來港上市估值料達30億美元 阿里曾領投

彭博引述消息指，阿里巴巴（9988）支持的內地人工智能初創公司稀宇科技（MiniMax）計劃在香港上市，估值料達30億美元，目標最快今年內掛牌，並已聘請金融顧問進行IPO事宜。

稀宇科技由商湯（0020）前副總裁閆俊傑於2021年11月創辦。該公司昨日發布新款開源大模型MiniMax-M1，稱其性價比勝過DeepSeek。

該公司還升級支持影片編輯工具「海洛AI」的文本生成影片模型。其他產品包括AI陪伴應用Talkie，該應用在美國市場與Character.AI展開競爭。

該公司去年進行一項融資籌集6億美元，由阿里和私募基金紅杉資本領投，當時公司估值超過25億美元，其他投資方亦包括騰訊（0700）

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