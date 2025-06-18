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日本大地震傳聞 香港快運：調整了東京大阪7月初至8月間航班

近期日本將發生大地震的傳聞，導致部分航空公司取消了日本航線。香港快運行政總裁毛潔瓊指出，雖然這些傳聞對相關航線的訂票造成一定影響，但今年前5個月香港快運日本航線的載客率仍達到八成，目前沒有計劃停飛任何日本航線，並持續看好日本航線的長遠發展。商務總裁王基傑補充說，針對東京和大阪航線，香港快運將在7月初至8月期間，依據需求調整航班。

毛潔瓊還提到，除了日本以外，其他航線的需求也十分強勁，特別是韓國和越南。今年香港快運對韓國航線的運力投入增加了65%，載客率一直保持在九成以上；而越南航線的運力更翻了一倍，載客量甚至超過了供應。她指出，香港快運在2024年載客量達到600萬人次，目標全年乘客量將增加三到四成。

此外，地面服務總經理黃柏燊表示，為滿足旅客需求，香港快運將為「輕便飛」和「隨心飛」票種新增「額外加購一件登機行李」服務。

從現時票種選項來看，加購此服務後，「輕便飛」和「隨心飛」所提供的服務將與「經濟飛」和「無憂飛」相似。不過，王基傑補充，加購此服務後，「輕便飛」和「隨心飛」的總價可能會比直接購買「經濟飛」或「無憂飛」更高。這項新服務預計將於本月內推出。

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