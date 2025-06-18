毛潔瓊還提到，除了日本以外，其他航線的需求也十分強勁，特別是韓國和越南。今年香港快運對韓國航線的運力投入增加了65%，載客率一直保持在九成以上；而越南航線的運力更翻了一倍，載客量甚至超過了供應。她指出，香港快運在2024年載客量達到600萬人次，目標全年乘客量將增加三到四成。

此外，地面服務總經理黃柏燊表示，為滿足旅客需求，香港快運將為「輕便飛」和「隨心飛」票種新增「額外加購一件登機行李」服務。

從現時票種選項來看，加購此服務後，「輕便飛」和「隨心飛」所提供的服務將與「經濟飛」和「無憂飛」相似。不過，王基傑補充，加購此服務後，「輕便飛」和「隨心飛」的總價可能會比直接購買「經濟飛」或「無憂飛」更高。這項新服務預計將於本月內推出。

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