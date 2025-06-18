謝瑞麟珠寶（0417）預期，截至3月底止全年虧損不超過2億元，較去年同期虧損3.74億元顯著收窄，預期之顯著改善主要歸因於集團業務轉型策略成功實施，其銷售、分銷及行政 費用得以降低；來自中國內地特許經營業務利潤貢獻的增加；以及非現金調整減少不少於8000萬元，該調整涉及零售店舖相關資產及其他資產減值和存貨撥備，集團去年同期非現金調整總額約1.33億元。
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